Paga (Les Marseillais) transformé : nouveau look adopté pendant le confinement

Le confinement a donné lieu à de nombreuses expérimentations capillaires chez nos amis les people. Depuis deux mois maintenant, ils sont nombreux à avoir craqué pour un nouveau look en attendant la réouverture des salons de coiffure. On a, par exemple, constaté que Gérard Darmon a opté pour une coloration bleue pétante, Sarah Michelle Gellar a quant à elle été séduite par une teinture rose bonbon et Dua Lipa par un bel orange fluo ! Bref, vous l'aurez compris, l'audace est le nouveau mot d'ordre.

Mais, lorsqu'ils n'osent pas encore le changement radical de couleur, c'est leur coupe de cheveux qui a le droit à un petit rafraîchissement. Et alors que la boule à zéro semble être étrangement revenue à la mode, Paga est quelque peu allé à contre-courant. En effet, le candidat incontournable des Marseillais a, au contraire, décidé de ne toucher à rien pendant le confinement !

Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, il apparaît les cheveux en pagaille mais surtout arborant une barbe très imposante. Un laisser-aller assumé qui perturbe toutefois ses millions d'abonnés, lesquels peinent à le reconnaître tant la transformation est saisissante. "Je suis en larmes, la barbe de Paga c'est trop", "Il est méconnaissable", "On en parle de la barbe à Paga ? Rien ne va plus !", "Faut te raser la barbe, c'est un nid pour le Covid-19", "Pitié, enlève cette barbe, c'est horrible!", "Il peut faire le père Noël pour le CE de W9", commentent-ils, visiblement peu convaincus sur Twitter.

Reste à savoir si le meilleur ami de Julien Tanti et Kevin Guedj se rendra prochainement chez le coiffeur et le barbier...