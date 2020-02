Pamela Anderson riposte : "Je n'ai besoin de personne pour payer mes factures !"

Il ne faut pas chauffer Pamela Anderson. Après douze jours de mariage avec Jon Peters, elle avait annoncé leur rupture. Depuis, les rumeurs les plus folles ont couru.

Notamment une sordide histoire d'argent que Jon Peters a raconté à Page Six. "Je l'ai accueillie dans ma vie à bras ouverts et avec beaucoup d'amour puisque je l'attends depuis des années. J'ai payé ses factures, elle était totalement fauchée. Je lui ai racheté une garde-robe complète, a-t-il confié avant d'ajouter qu'elle avait environ 200 000 dollars de dettes et aucun moyen de les payer donc je l'ai fait et c'est comme ça qu'on me remercie".

Pas tout à fait au goût de Pam qui s'est empressée de remettre les choses en place dans une interview accordée à Victoria News. "Je n'ai besoin de personne pour payer mes factures. Je possède une maison de 10 millions de dollars à Malibu qui est louée depuis près de deux ans, et pour les trois à cinq prochaines années, pour 40 000 dollars par mois. Cela couvre plus que mes factures et mes dépenses. J'ai des contrats. J'ai mis cet argent dans mon projet à Ladysmith. Je pense qu'il est préférable que je place mon argent dans une propriété."

Elle a tout de même admis que Jon Peters lui avait donné 100 000 dollars après sa rupture qu'elle a investi dans sa fameuse propriété à Ladysmith, en Colombie-Britannique. "Je suis ravie d'investir mon argent dans une communauté. Toutes mes économies, tout l'argent que je me suis fait, va là-bas ou dans mon association."

Le 20 janvier, la star avait créé la surprise en épousant le producteur de cinéma Jon Peters et encore plus, douze jours plus tard, en annonçant que le couple se séparait.

Avant de se marier avec Jon Peters, l'ancienne Playmate a été l'épouse de Tommy Lee (avec qui elle a eu deux garçons, Brandon et Dylan Lee), Kid Rock et Rick Salomon, qu'elle a épousé deux fois.