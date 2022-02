Pascal Obispo pose avec son fils Sean : photo rare du charmant jeune homme, qui lui ressemble !

Depuis le 8 février dernier, Gad Elmaleh a investi le Dôme de Paris, palais des sports pour son nouveau one mam show, D'ailleurs. L'humoriste de 50 ans y est jusqu'au 26 février avant de partir en tournée dans toute la France. Gad Elmaleh ravit des milliers d'anonymes avec son nouveau seul en scène, six ans après le dernier, mais également des célébrités. L'ex-compagnon de Charlotte Casiraghi a reçu la visite de Pascal Obispo ce week-end.

Pour preuve, la photo que le chanteur de 57 ans a publiée sur sa page Instagram dans la soirée du 19 février 2022. Il apparaît aux cotés de Gad Elmaleh dans les coulisses de son show mais également avec son fils Sean qu'il a eu en octobre 2000 avec Isabelle Funaro, l'actuelle compagne de Michaël Youn. Sean se montre très discret, sa page Instagram est par exemple privée. Difficile alors d'avoir un suivi de l'évolution du jeune homme de 21 ans. Mais avec la photo publiée par son papa hier soir, on découvre que Sean a sacrément changé. Coiffé d'une casquette, avec une petite moustache et un bouc bien taillé, il dépasse son père. "La famille au spectacle de l'ami @gadelmaleh @seanobispo. #genie #rire #amitié", a commenté Pascal Obispo en légende de sa photo en noir et blanc.

Cette publication en famille du chanteur n'a pas manqué de ravir ses milliers de fans. Nombreux ont été ceux qui ont réagi avec des coeurs. Certains ont également souligné la ressemblance entre père et fils. "Hello Sean te ressemble un beau jeune homme, superbe photo", "Vous êtes superbes tous les trois. Sean ressemble beaucoup à son papa. Comme il est beau le petit garçon est devenu plus haut que son papa", "Waouh qu'est-ce qu'il est beau Sean !! La ressemblance avec papa est frappante", "Sean.... Copie conforme de son père... J'adore", peut-on notamment lire parmi les multiples commentaires. Aucun doute, les fans sont conquis !