Passe-Partout (Fort Boyard) acteur : il intègre une célèbre série

Depuis 1990, André Bouchet incarne l'emblématique personnage Passe-Partout, dans Fort Boyard (France 2). C'est lui qui conserve les clés gagnées par les candidats du jeu d'aventure et très vite, il s'est attiré la sympathie du public. C'est d'ailleurs probablement l'une des raisons pour lesquelles il fait toujours partie de l'équipe depuis toutes ces années. Mais les tournages du programme de France 2 ne se déroulent qu'en été. Le reste du temps, l'homme de 53 ans, qui est atteint de nanisme, doit donc travailler pour gagner sa vie. Et un tout nouveau projet vient de lui être proposé.

Depuis les années 90, André Bouchet est agent de la RATP. Cela ne l'empêche pas d'accepter quelques propositions au cours de l'année, comme celle que lui a faite France Télévisions récemment. Par voie de communiqué, la chaîne a annoncé que celui qui incarne Passe-Partout dévoilerait de nouveau ses talents d'acteur pour les besoins d'une série. Il fait en effet partie des nombreux guests qui joueront dans Vestiaires, dont le tournage se déroulera du 16 juin au 3 juillet, à Bordeaux et ses environs. "Quand rire et handicap vont de pair. Rire de tout, se gausser des misères de la vie, voilà à quoi s'attachent nos nageurs handisport dans les vestiaires de la piscine. Du tendre au burlesque, du poétique au politique, quels que soient les sujets abordés, Romy, Orson et leurs amis du club s'avèrent toujours aussi libres et impertinents", lit-on dans le communiqué. France 2 a également dévoilé d'autres invités, parmi lesquels Bruno Solo, Pascal Legitimus, Clémentine Célarié ou l'athlète Philippe Croizon.

Fort Boyard en tournage

Avant de se rendre sur le tournage de Vestiaires, André Bouchet a débuté le tournage de la 31e saison de Fort Boyard. Une édition à laquelle va notamment participer le finaliste malheureux de Koh-Lanta 2020 Claude Dartois. Passe-partout a eu le plaisir d'accueillir un nouveau membre dans l'équipe : Cyril Féraud. Il se pourrait également que la production ait choisi un remplaçant pour incarner Mister Boo à la suite du départ de Cyril André-Chassagnon.

Rappelons qu'André Bouchet s'est déjà mis dans la peau d'un acteur. En 2006, il a joué dans l'adaptation télévisuelle de Trois Jeunes Filles nues, produite par Olivier Minne. Il était également au côté du présentateur de Fort Boyard pour interpréter l'un des nains de Blanche-Neige dans la fiction Trois Contes merveilleux. Et en 2008, il était sur les planches pour la comédie J'habite près de chez moi. De temps en temps, il démontre également ses talents de chanteur.