Patrice Laffont dans la mouise avec 3500 euros par mois ? Ses révélations choquantes sur son train de vie

Patrice Laffont, c'est un visage familier et un timbre de voix qui a résonné dans des millions de foyers et ce, durant des décennies. Fort Boyard, Intervilles, Pyramide, Des chiffres et des lettres et bien d'autres : Patrice Laffont aura eu une longue et prolifique carrière chez France Télévisions ! Invité à se confier dans L'Instant de Luxe ce 2 novembre, l'octogénaire a dévoilé sans fard ce qu'il touche en tant que retraité et quelle relation il a avec l'argent.

"Je n'ai jamais eu d'argent, je gagne ma vie parce que je travaille. Le jour où je ne travaillerai plus, où il n'y aura plus Des Chiffres et des lettres ni de théâtre, je serai dans la merde", a fait savoir Patrice Laffont. "C'est pas grave, j'ai 82 ans et je mourrai peut-être dans la rue", a-t-il poursuivi, alarmiste sur sa situation. Mais peut-être aurait-il mieux fait de prendre le temps de peser ses mots puisqu'il a ensuite évoqué combien il touche par mois et cela représente beaucoup plus que la moyenne de l'immense majorité des retraités en France...

Patrice Laffont a également expliqué que, comme tous les membres de sa famille y compris son père, l'éditeur Robert Laffont, il ne sait pas gérer son argent ! "J'ai un père qui était un artiste et non un gestionnaire et moi aussi. On n'a pas le sens de l'argent, on ne le gère pas ! En plus, je n'ai pas le sens de la possession, je n'ai rien acheté même pas mon appartement, que je loue", a-t-il expliqué.

Et le père de Mathilde et de l'humoriste Axelle Laffont de confier : "Je n'ai pas d'argent. Je touche une petite retraite : 3500 euros par mois". Libre à chacun de juger si ce montant est vraiment si dur pour vivre convenablement... "J'ai un appartement qui me coûte déjà du fric donc je ne peux pas m'en sortir...", a déclaré l'ancien chroniqueur de TPMP, qui produit le jeu télévisé Des chiffres et des lettres. Visiblement, l'essentiel de son argent passe donc dans ce logement. Peut-être pourrait-il vivre ailleurs, pour moins cher ? Selon lui, pour vivre confortablement, il lui faudrait 10 000 euros par mois.

Interviewé en 2019 par Télé-Loisirs, Patrice Laffont expliquait ne pas regretter son ancien train de vie. "Je me suis bien marré. J'ai gagné pas mal d'argent même si je n'ai plus rien, car j'ai tout dépensé. Je suis une vraie cigale. J'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie et à la télévision (...) J'ai toujours pris ce qu'on m'a donné, je n'ai jamais été jaloux d'autres, j'ai bien vécu, j'ai profité".