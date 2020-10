Patrice Laffont quitte TPMP : compétitivité, ambiance pas cool... Il balance

En juin dernier, Cyril Hanouna était ravi d'annoncer le recrutement de Patrice Laffont dans son émission de Touche pas à mon poste. "Une star de la télévision, qui n'a plus 20 ans, mais qui est très en forme, animateur producteur", le présentait même Lionel Stan (le directeur général de H2O Productions) dans la foulée. Mais l'aventure du premier présentateur de Fort Boyard aura été de courte durée. C'est même quelque peu dans l'indifférence que Patrice Laffont a raccroché son nouveau rôle de chroniqueur.

Invité de L'Instant de Luxe lundi 12 octobre 2020 sur Non Stop People, il a annoncé qu'il ne reviendrait pas dans l'émission de C8 après avoir "très peu" participé. "C'était l'histoire d'un mauvais mariage. Quand Hanouna a souhaité que je vienne, il s'est planté, le choix qu'il a fait n'était pas le bon et moi je me suis planté pour avoir accepté", reconnaît-il sans langue de bois. Patrice Laffont poursuit en révélant ne pas avoir su trouver sa place au sein de la bande de Cyril Hanouna, avouant avoir été déçu de la réalité des choses. "Il m'avait proposé un rôle qui était différent des autres chroniqueurs et ça ne s'est pas passé comme ça. Moi-même, je ne me sentais pas du tout à l'aise, c'est pas ma ligne directrice, j'ai pas envie de plonger ma tête dans une pizza et de me retrouver avec du fromage", lâche-t-il.

Patrice Laffont explique en outre que l'ambiance n'était tout simplement pas au rendez-vous d'après lui. "Et puis j'aime pas la compétitivité, tout le monde se tire la bourre, c'est pas cool, enfin c'est très cool à l'antenne, mais c'est pas pour moi." Son départ s'est alors fait le plus naturellement du monde, même un peu trop puisqu'il semblerait que Cyril Hanouna n'ait même pas pris la peine de le contacter pour régler leurs petits différends. "C'est pas grave, ça fait partie de son caractère, je ne lui en veux pas du tout et j'espère qu'il ne m'en veut pas non plus, mais c'est tout, je me suis tiré de cette affaire", conclu Patrice Laffont qui ne garde donc aucun bon souvenir de son bref passage sur C8.