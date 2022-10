Patrick Bruel a choisi un célèbre parrain pour son jeune fils Léon

Patrick Bruel est le père de famille de deux fils. Avec son ancienne épouse Amanda Sthers, il a donné naissance à deux beaux garçons, le cadet Léon,17 ans, et l'aîné Oscar Bruel, 19 ans. Si l'artiste de 63 ans est plutôt discret sur sa vie privée, il préserve également tout autant ses enfants. Sur Instagram, l'aîné est en profil privé et les photos des deux frères sont rares. À la naissance de l'aîné, Patrick Bruel, papa pour la première fois, a vu sa vie chamboulée. Et pour la naissance de son cadet, deux ans après, c'est un ami, célèbre réalisateur, qu'il a choisi pour parrain à Léon.

Dans L'abécédaire Patrick Bruel, au fil des mots de Frédéric Quinonero (éd. L'Archipel), à paraître le 20 octobre prochain, il est évoqué le nom du parrain de Léon Bruel : Alexandre Arcady, "ami de plus de quarante ans" du chanteur. Les deux amis ont par ailleurs collaboré professionnellement plus d'une fois, sur les films Le Coup de Sirocco, Le Grand Carnaval, L'Union sacrée, K et Comme les 5 doigts de la main. Selon l'acteur, son meilleur film avec le cinéaste est le polar K.