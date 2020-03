Patrick Bruel : Cet objet inestimable dont il se sépare pour la bonne cause

Pour son 8e gala de charité du 2 mars 2020, l'association Les Rois du Monde a convié une pléiade de stars du petit et grand écran. Maître de cérémonie de cette soirée festive organisée dans la salle Wagram, Harry Roselmack était l'animateur idéal. Après un show privé réunissant sur scène Black M et Kev Adams, le public a eu la surprise de découvrir Patrick Bruel, Cyril Hanouna et Elie Semoun les rejoindre sur scène pour un moment inoubliable. Réunis autour d'une seule et même cause, celle de l'association Les Rois du Monde, chaque artiste s'est improvisé tour à tour danseur et chanteur, pour le plus grand plaisir de la foule.

Créée en 2012 par Stéphanie Robert, l'association Les Rois du Monde "oeuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés de manière financière, matérielle, culturelle et distrayante". Une cause qui tenait beaucoup à coeur à de nombreuses stars présentes, prêtes à vendre leurs objets les plus précieux pour offrir un meilleur avenir aux enfants. Parmi elles, Patrick Bruel - qui vient d'annoncer le report de ses concerts à cause du coronavirus - a fait exploser les enchères lors de la vente caritative organisée en seconde partie de soirée. L'interprète du titre Casser la voix a en effet mis en vente l'une de ses guitares fétiches. Un objet d'une valeur inestimable pour les fans du chanteur qui n'ont pas lésiné sur les moyens afin de remporter ce bijou.

Lors de cette vente, d'autres oeuvres d'artistes contemporains ont été mises en vente. Ainsi, on a pu découvrir les sculptures de Vincent Faudemer, Richard Orlinski, Hersk, Marc Boffin, Fred Avella ou Jaouad mais aussi les tableaux colorés et graphiques de Johann Parathoner, Raphael Laventure, Brainwash, B.Art, Luca Brandi ou encore les installations pop et lumineuses de l'artiste Emmanuelle Rybojad.