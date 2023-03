Patrick Bruel émouvant aux larmes face à Sheryfa Luna, Cyril Hanouna et Laurent Boyer

Depuis plus de dix ans, l'association Les Rois du monde oeuvre pour les enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés de manière financière, matérielle, culturelle et distrayante. Organisation qui vient également en aide à d'autres pour concrétiser leurs projets, elle a pu compter sur l'appui d'une foule de personnalités ce 13 mars 2023. À la salle Wagram à Paris, s'est ainsi tenu le Gala annuel de l'Association et l'émotion était palpable lorsque, sur scène, Patrick Bruel est arrivé pour entonner son puissant titre Qui a le droit. Les quatre cents personnes présentes, bouleversées, ont poussé la chansonnette avec l'artiste, en faveur des enfants qui ont besoin d'aide. Toujours très exigeant avec lui-même, il a offert toute sa sensibilité et son talent pour une noble cause.

De l'émotion, le père d'Oscar et Léon - dont la mère est son ex-femme l'écrivaine Amanda Sthers - en accumule depuis ces dernières semaines. Patrick Bruel revient en effet d'un voyage bouleversant sur ses terres natales, l'Algérie. Un séjour qu'il a effectué avec sa mère Augusta pour renouer avec ses racines, lui qui a dû quitter le pays en 1962 à l'âge de 3 ans.

Animée par la présentatrice TV Hélène Mannarino, maîtresse de cérémonie investie, cette soirée a vu de nombreuses personnalités se succéder sur scène : le présentateur de Touche pas à mon poste Cyril Hanouna, l'humoriste Tony Saint Laurent, les chanteurs Sheryfa Luna, Ridsa, Symon et Yannick, ou encore l'artiste-sculpteur Richard Orlinski, qui n'est autre que le vice-président de l'Association. Philippe Lavil mais aussi Laurent Boyer font également partie des convives de ce gala mémorable.

Rythmée par un cocktail, un plateau d'artistes, un dîner et une vente aux enchères, la soirée a empli de bonheur Stéphanie Robert, Présidente des Rois du Monde. Et derrière son engagement et son travail, se trouvent 180 bénévoles, conjugué à la générosité de ses donateurs, lui permet aujourd'hui d'être présent dans sept pays (France, Maroc, Israël, États-Unis, Nigéria, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo).