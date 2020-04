Patrick Bruel se souvient avec émotion de Patricia, son ex-amour de jeunesse

Après avoir lutté contre le coronavirus, le chanteur Patrick Bruel a pu reprendre ses sessions live sur Instagram, pour le plus grand plaisir de ses fans ; lesquels ont été privés de tournée à cause de la mise sur pause du show Ce soir on sort. Le 26 avril 2020, sur son compte suivi par 527 000 abonnés il a partagé une nouvelle vidéo de lui à la guitare et a notamment évoqué une certaine Patricia...

Avant de se mettre à chanter, l'artiste de 60 ans a fait un petit speech à ses abonnés, lesquels ont pu se plonger avec lui dans ses souvenirs. "Le Brésil compte beaucoup pour moi puisque c'est avec le Brésil que j'ai appris la guitare quasiment. C'est à travers Patricia, mon premier amour brésilien, on avait 17 et 15 ans. J'avais appris la guitare avec elle (...) Une très jolie histoire et puis après on s'est un peu perdus de vue, évidemment, pendant quelques années", a d'abord expliqué Patrick Bruel, relatant que l'idylle avait duré presque cinq ans.

Et l'interprète des tubes Casser la voix, Place des grands hommes, Au Café des Délices ou encore Qui a le droit de solliciter alors la mémoire de ses fans les plus fidèles. "Si vous vous souvenez, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu, un soir Patrick Sabatier m'avait fait faire cette émission, Avis de recherche [en 1989, NDLR], qui avait été un moment très émouvant (...) Il y avait toute la bande de Place des grands hommes. Ce soir-là, il y avait que des surprises ! A un moment donné, l'écran s'est allumé et, en duplex en face de moi, en direct des studios de télévision Globo à Rio, il y avait Patricia avec sa guitare. Ça faisait six ans que je l'avais pas vue. Un moment de grande émotion, assez génial, assez joli, je m'y attendais pas du tout. Et la chanson qu'on a chantée ce soir-là, c'était celle-là", a-t-il poursuivi en commençant à gratter les notes de Samba em preludio.

Force est de constater qu'on avait oublié Patricia dans le roman sentimental de Patrick Bruel. Pour rappel, le chanteur a vécu plusieurs belles histoires d'amour avec Céline Bosquet, Caroline Nielsen et bien évidemment Amanda Sthers, la mère de ses fils Oscar et Léon, avec laquelle il est resté très complice.