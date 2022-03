Patrick Bruel victime d'usurpation d'identité : "Ne soyez pas dupes !"

Le chanteur Patrick Bruel a donné de tristes nouvelles sur son compte Instagram. L'interprète de La place des grands hommes a confié à ses fans être victime d'usurpation d'identité. Sur une vidéo où il parlait face caméra, l'ex d'Amanda Sthers a mis en garde ses followers...

Après Rayane Bensetti et Thomas Dutronc, c'est au tour de Patrick Bruel de faire face à des agissements malveillants. En effet, le comédien-chanteur a expliqué que des faux comptes utilisaient son nom pour subtiliser de l'argent à ses fans. "Je sais que je l'ai répété souvent, mais je le re-répète. Faites attention aux faux comptes. Ça n'arrête pas ! Des faux comptes qui se font évidemment passer pour moi et qui vous réclament de l'argent après avoir entretenu une sorte de conversation ou quelque chose" a tenu à mettre en garde l'artiste. Devant la multiplication des escroqueries Patrick Bruel a poursuivi "Sachez que je ne vous demanderai jamais un centime, jamais d'argent. Je ne propose pas d'échange d'objets, de quoi que ce soit, rien ! (...) Mon compte Instagram compte plus de 615 000 abonnés, donc si vous voyez qu'il y en a moins, c'est que ce n'est pas moi."