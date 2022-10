Patrick Fiori marié à une dauphine de Miss France : les photos oubliées de sa femme lors de l'élection

Mariés depuis 2008, Patrick Fiori (de son vrai nom Patrick Chouchayan) et Ariane Quatrefages s'étaient croisés pour la première fois sur le plateau de l'élection Miss France en décembre 1999. Venu pour intégrer le jury mais aussi pour interpréter le titre Belle de la comédie Notre Dame de Paris dans laquelle il incarnait le valeureux Phoebus, le chanteur alors âgé de 30 ans avait aperçu et noté sans le savoir celle qui allait bientôt devenir la femme de sa vie.

Elue troisième dauphine de Sonia Rolland à tout juste 22 ans, Ariane Quatrefages qui représentait la région Rhône-Alpes, avait retenu l'attention de Geneviève de Fontenay et deJean-Pierre Foucault par son élégance et ses grands yeux noirs. "J'étais invité en tant que juré dans les Miss France. Dans ces beautés-là, j'ai la chance d'en avoir une auprès de moi", avait par la suite confié l'interprète du titre Corsica sur le plateau de l'émission Amanda, sur France 2.

A la suite de cette soirée inoubliable, Ariane avait décidé de prendre son destin en main et s'était inscrite aux Cours Florent à Paris. Repérée par un producteur, elle avait ensuite obtenu un rôle dans la comédie Notre Dame de Paris. Elle retrouve Patrick Fiori dans les coulisses du show et tombe amoureuse de lui. C'est là qu'ils commencent véritablement leur histoire d'amour.

"Quand une femme vous choisit, elle sait déjà où elle veut vous emmener. Elle est venue me cueillir quand je commençais à vouloir me poser. Après la folie Notre-Dame, je devenais une proie plus facile. Nous nous sommes trouvés au moment où nous avions envie de construire quelque chose", déclarait le chanteur en 2019 dans le magazine Nous deux.

Ensemble depuis plus de vingt ans, les amoureux sont toujours restés très discrets sur leur idylle (le chanteur avait révélé avoir beaucoup regretté la médiatisation de ses précédentes relations avec Lara Fabian et Julie Zenatti). Ils se sont mariés en 2008 et ont donné naissance à deux garçons : Sevan, né en 2009, et le cadet, dont le nom est toujours tenu secret, né en 2014. Muse de son époux, la jeune femme originaire de Lyon collabore régulièrement sur ses albums et se présente désormais comme "Manager d'artistes insulaires" selon une récente interview du magazine Version Femina en septembre 2022.