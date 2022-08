Patrick Guérineau, fou amoureux : tendre déclaration à sa femme Lou, de 14 ans sa cadette

Les amoureux ont célébré leur mariage il y a sept ans, et filent le parfait amour depuis plus longtemps encore. C'est sur le réseau social Facebook que Patrick Guérineau a rencontré Lou, mannequin et nutritionniste, qui était alors en couple à l'époque. Une fois la belle célibataire, le comédien est entré dans la course, lui proposant d'aller boire un café. "J'ai sorti ce truc à deux balles comme quoi je connaissais le meilleur cappuccino de Paris et dans la foulée, j'ai fait une recherche Google avec les mots clés 'meilleur+cappuccino+Paris'", avait-il expliqué à Gala en février 2020. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants : le jeune Paul (né en juillet 2018) et la petite Charlie (née en avril 2020). Rappelons que Patrick Guérineau est également le papa d'Arthur, né en 2000 d'une précédente relation.