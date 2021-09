Patrick (Koh-Lanta All Stars 2021) éliminé : "Je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi..." (EXCLU)

Il a été finaliste de la saison 9 en 2009, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012... Patrick est au casting de Koh-Lanta, La Légende, l'édition All Stars pour fêter le vingtième anniversaire du jeu de survie de TF1. Après une première élimination au conseil, l'aventurier connu pour son côté stratège a rejoint l'île des bannis où il a affronté Karima, Ugo et Cindy. Malheureusement, il a perdu et a dû définitivement quitter Koh-Lanta. Pour Purepeople.com, Patrick se livre sur son parcours.

Vous êtes d'abord éliminé au conseil... Que se passe-t-il dans votre tête à ce moment-là ?

Je n'avais envie que d'une chose, rentrer chez moi. Je me suis juste dit que j'ai été le moins fort et donc j'ai pensé : "Vivement que je rentre chez moi !" Si j'ai été éliminé, c'est qu'il y a une raison.

Vous semblez surpris des votes de certains camarades contre vous... Pourquoi ?

Ce qui compte le plus, c'est que Laurent, Claude et Teheiura n'aient pas voté contre moi. Je suis très content de ça, ils sont les trois aventuriers emblématiques pour moi donc ça m'a fait énormément plaisir.

Votre proposition d'alliance avec Maxime tient-elle une place dans votre élimination, d'après vous ?

Il était au fond du gouffre, il tournait en rond sur l'île... Je lui ai dit ça pour lui remonter le moral, pour le réconforter. Personnellement je m'en fichais un peu, je voulais l'éliminer. Je ne serais jamais allé au bout de cette alliance, je n'aurais jamais mis de vraie stratégie en place. Mais je ne pensais pas qu'il irait en parler aux autres. Je n'ai rien contre lui aujourd'hui, ni contre Clémence qui aurait pu prendre la décision de me sauver.

Qu'est-ce que vous vous dites en découvrant la possibilité de rejoindre l'île des bannis ?

Dans l'épisode, on voit que je cours directement. Mais en fait, j'étais hésitant. J'avais envie de sortir. J'ai été éliminé sans scandale, sans bordel. Denis Brogniart a éteint mon flambeau et j'ai gardé le sourire. Alors je voulais rentrer chez moi. Mais quelque part, j'avais envie de découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est vraiment par curiosité que j'ai rejoint l'île des bannis.

Votre côté stratège a rapidement pris le dessus sur le camp. Vous tentez une alliance, vous laissez croire que vous avez trouvé un collier d'immunité...

Ce côté stratège assumé m'a causé du tort. En arrivant sur l'île des bannis, Karima avait déjà une image particulière de moi. Je suis celui dont il faut se méfier, qui peut la faire à l'envers. Et apparemment, du côté des filles, mon nom sortait souvent. Et finalement, lorsque j'ai rencontré tout le monde à Paris, le feeling est bien passé et c'est mon côté rigolo et sympathique qui est ressorti.

Qu'avez-vous pensé en découvrant le casting ?

Je me suis dit : "Ah oui, c'est pas mal !" Je savais qu'il y aurait Claude, je connaissais Coumba. Et puis j'avais envie de découvrir Candice et Jade. Mais quand j'ai appris que les hommes et les femmes seraient séparés, je me suis dit que ça ne sentait pas bon.

Pourquoi ?

Des aventuriers se connaissent bien, sont amis, passent des soirées ensemble toute l'année... Ils ne vont pas s'éliminer entre eux. Chez les hommes, il y avait trois intrus : Maxime, Ugo et moi. Je l'ai vu de suite. Mais je me suis dit que j'avais peut-être une chance quand Claude a mentionné l'importance des performances sur le parcours du combattant. Je me suis donné à fond, je suis arrivé quatrième. J'ai montré que j'étais là et c'est une grosse fierté !

Pourquoi avoir accepté de relever le défi une nouvelle fois ?

Je m'étais dit en 2012 que je ne referai plus Koh-Lanta. Mais quand la production m'a appelé neuf ans après pour les 20 ans... J'ai été choisi parmi des grosses têtes, donc j'ai eu envie d'y croire. Si ça avait été un All Stars, j'aurais peut-être refusé. Mais La Légende, non. J'étais prêt aussi physiquement et mentalement, alors j'ai foncé.

Qu'est-ce qui a changé entre vos participations en 2009, en 2012 puis en 2021 ?

Dans ma vie rien n'a changé. Cette fois, je me suis un peu plus préparé physiquement. Et surtout j'ai pris avec moi un sac à dos étanche (rires). Les gens me reconnaissent et c'est agréable. Aussi, par rapport à mes deux dernières participations, il y a beaucoup moins de gens haineux.

Votre épouse Valérie a justement évoqué des "lettres de menaces" et autres critiques...

Il y a toujours des gens qui s'énervent pour rien. Mes proches, que ce soit ma famille ou mes potes, savent comme je suis. Je n'ai pas changé, je suis le même. Et puis il faut se dire que parfois, ce sont des gamins de 8 ou 10 ans qui n'y connaissent rien qui écrivent des conneries. Certains disent que je n'ai pas ma place dans cette aventure, j'ai envie de leur répondre que c'est la production qui décide.

Vos pronostics pour le vainqueur de cette édition spéciale ?

J'ai apprécié Laurent, je l'adore. Et en fille, j'aime Jade. Claude et Teheiura méritent aussi de gagner. Et s'il y avait eu Freddy, je l'aurais mis dans le lot !

