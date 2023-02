Patrick Poivre d'Arvor en couple : sa dernière sortie avec sa compagne dérange, des personnes "outrées"

Voilà déjà deux ans que Patrick Poivre d'Arvor fait l'objet de graves accusations. Tout a commencé avec l'écrivaine Florence Porcel en février 2021, laquelle révélait à l'époque avoir été violée par le journaliste. Une vingtaine d'autres femmes ont par la suite pris la parole pour apporter leurs témoignages, tous liés à des violences sexuelles ou harcèlement. 16 victimes présumées décidaient d'aller jusqu'à porter plainte, dont 8 d'entre elles pour viol. L'ex de Claire Chazal a de son côté toujours nié fermement les faits qui lui sont reprochés. Il a même porté plainte à son tour avec constitution de partie civile pour "dénonciation calomnieuse" contre ces 16 femmes.

En parallèle, la star déchue de TF1 tente d'aller de l'avant du mieux qu'il le peut. Et en bonne compagnie. En effet, il y a quelques mois, Paris Match rapportait que PPDA avait retrouvé l'amour malgré sa situation complexe. "Les tourtereaux ont été vus récemment en train de s'embrasser langoureusement lors de plusieurs évènements", pouvait-on lire dans le magazine en avril dernier, sans que l'identité de celle qui fait désormais battre le coeur du journaliste ne soit révélée.

Les invités "outrés" de croiser PPDA et sa compagne

Ils forment en tout cas apparemment toujours un couple puisque, récemment, ils ont opéré une nouvelle sortie en amoureux. C'est ce qu'on apprend dans les pages du nouveau numéro de Closer, paru ce vendredi 17 février 2023. Il y a quelques jours, Patrick Poivre d'Arvor a été aperçu au dîner qui a suivi la trentième cérémonie des Trophées du Film Français. Une soirée à laquelle il a assisté avec sa compagne. Mais leur venue n'a pas été du goût de tout le monde. Bien au contraire, selon nos confrères, le couple a "provoqué un moment de grande gêne". "Outrés, certains invités ont même refusé de lui serrer la main", peut-on lire également.

Avant le scandale pourtant, Patrick Poivre d'Arvor aurait été comme un poisson dans l'eau lors d'une telle soirée. Et pour cause, les Trophées du Film Français est une cérémonie organisée par le magazine Le Film Français et qui est en partenariat avec TF1. C'est même l'animatrice de la première chaîne Hélène Mannarino qui l'a présentée. TF1 remet par ailleurs également un Prix du Public TF1 à l'un des long-métrages en compétition. Cette année, c'est Maison de retraites avec Kev Adams qui a reçu cette distinction.