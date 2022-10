Patrick Sébastien : Cette ex-femme, Sylvie, avec qui il a eu un fils et qui a tenté de lui gâcher la vie

Patrick Sébastien est un homme à femmes et il ne s'en n'est jamais caché ! Encore récemment, il révélait avoir été infidèle à son épouse Nana, dont il s'est séparé, presque tout au long de leur relation. Et des déboires amoureux, l'animateur en a eu son lot. Ce, dès le plus jeune âge même. C'est à 16 ans qu'il s'est marié pour la première fois, avec Martine avec qui il a eu son aîné Sébastien (tragiquement décédé en 1990 à 19 ans). Après son divorce, il s'est uni à Sylvie, avec qui il a eu un deuxième fils, né en décembre 1980 , Olivier Boutot. Et cette deuxième femme lui a causé beaucoup de soucis.

En effet, plus de vingt ans après leur séparation en 1987, Sylvie a assuré en interview que Patrick Sébastien avait été violent à son égard durant leur relation. "Même devant notre fils", précisait-elle. Des accusations graves auxquelles l'ex-figure de France 2 avait vivement réagi auprès de Télé Star en 2010. Et il niait catégoriquement avoir déjà levé la main sur elle. Selon lui, ces déclarations seraient le résultat d'une jalousie extrême vis-à-vis d'Olivier. "Je ne sais pas pourquoi cette femme avec qui je n'ai plus de contact depuis vingt-cinq ans a fait ça. Même si j'ai une petite idée là-dessus. Le fait que mon fils fait de la télé avec moi (ils ont animé l'émission Le Grenier cet été sur France 2, NDLR) et que, du coup, elle ne soit plus sur les photos avec nous", analysait-il. Patrick Sébastien annonçait ensuite son intention d'attaquer son ex en justice pour diffamation.

Une blessure énorme

De son côté, Olivier avait lui aussi pris la parole pour le journal Ici Paris. Il défendait alors son père. "Je n'ai jamais vu Patrick frapper ma mère, mais alors jamais. (...) Pour moi, ma mère n'existe plus, elle m'a mise au monde, point", lâchait-il avec fermeté. Et pour lui de rappeler qu'il n'avait jamais été proche de sa mère Sylvie : "C'est une blessure énorme pour mon père et moi-même. (...) Quand mes parents se sont séparés, j'ai vécu avec mon père. Il y a quelques mois, j'ai voulu renouer le contact avec ma mère et mon petit frère, qu'elle a eu avec son nouveau mari, mais (...) elle s'est muée en une véritable furie. (...) J'ai alors décidé de faire une croix définitive sur elle".

Patrick Sébastien a également eu deux autres enfants : Benjamin né en 1991 de son union avec Fanfan et Lily, adoptée en 2007 avec Nana.

