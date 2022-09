Patrick Sébastien : Sa décision 22 ans après pour être réuni avec son défunt fils après la mort

Patrick Sébastien enchaîne les interviews dernièrement. L'ancien présentateur de France Télévisions est actuellement en pleine promotion de son livre Vivre et renaître chaque jour, dont la sortie est prévue pour le 29 septembre aux éditions XO. Ainsi, il a accordé un entretien à Ici Paris, l'occasion d'évoquer son fils mort à l'âge de 19 ans.

C'est l'un des drames de sa vie. Le 15 juillet 1990, son fils aîné Sébastien, fruit de son ancienne union avec Martine, meurt à l'âge de 19 ans. Il a été victime d'un accident de moto sur les routes de Camargue. Un choc pour ses proches, dont sa femme Marie-Andréa qui a donné naissance cinq mois plus tard à leur fille Marie. Depuis, Patrick Sébastien vit tant bien que mal malgré la douleur. Et son regretté garçon, il le veut toujours au plus près de lui.

Dans son ouvrage, Patrick Sébastien dévoile qu'il a acheté une concession à Martel, dan le Lot. "Et je vais faire rapatrier le corps de mon fils pour qu'on soit ensemble. Bon, je ne pourrai pas mettre un petit bonhomme en mousse sur la croix mais voilà, ma dernière demeure, ce sera à Martel. C'est aussi une façon de rendre service à ma ville qui m'a tant donné. Ma tombe, ça va faire marcher les commerces...", a confié l'ex de Nathalie Boutot à nos confrères quand il a été interrogé sur le sujet. Il a ensuite précisé que c'est là-bas qu'il se sentait le plus heureux.

"Lily [15 ans, la fille qu'il a adoptée avec son ex, NDLR] et moi, on s'est beaucoup rapprochés ces derniers temps. Et puis, je suis également grand-père pour la sixième fois grâce à mon fils Benjamin. Donc pour le moment, je continue mon petit bonhomme de chemin. En plus j'ai mille projets. Et peu importe le succès, l'important c'est de faire. De toute façon si je m'arrête, je meurs", a conclu Patrick Sébastien.

Ce n'est pas la première fois que l'homme de 68 ans - qui a vaincu un cancer du rein - se confie sur Sébastien. Le 26 septembre dernier dans Sept à huit (TF1) par exemple, il avait déclaré que son défunt fils et lui étaient très proches. Puis, il est revenu sur le drame. Il a précisé que c'est lui qui lui avait acheté la moto. "Il voulait une moto, et puis il était assez prudent mais c'était la nuit, c'était l'été, il roulait vite, et puis voilà... Ça fait partie de ma vie, on a ça tatoué tous les jours ! Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon fils évidemment", déclarait-il notamment.