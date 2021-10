Patrick Timsit tacle un confrère : sa pique acide en plein spectacle...

Dernière aventure pour Patrick Timsit. À 62 ans, l'humoriste fait ses adieux à la scène avec son tout dernier spectacle Adieu... peut-être. Merci... c'est sûr. Dans un article du Parisien daté du samedi 9 octobre 2021, nos confrères le suivent en loge où il évoque les thèmes polémiques de son spectacle, et les revendique même. L'occasion aussi de découvrir qu'il tape sur tout le monde, y compris les confrères...

"Vous vous demandez s'il y aura des vannes sur les handicapés, y'en aura ! Sur les Portugais ? Y'en aura. Sur les Juifs ? Y'en aura. Sur les musulmans ? On verra. (...) C'est mes adieux, mais j'ai une vie après. Dans mes spectacles précédents j'étais un peu timide, là, c'est le dernier, je m'en fiche, je peux me lâcher", assume Patrick Timsit, dont l'humour lui a parfois valu des reproches.

Hypocrisie, travail des enfants, racisme, homophobie jusqu'à l'antisémitisme et les camps de la mort. "Celle-là, il n'y a que moi qui peux la sortir. Ne cherchez pas, on ne m'a jamais piqué une vanne, tu me piques une vanne, c'est comme si tu mettais un virus dans ton spectacle (...) C'est mon style d'humour qui est méchant, je ne vais pas changer pour le dernier spectacle", plaide-t-il, évoquant au passage le vol de blagues entre artistes...

Dans son spectacle, tout le monde en prend un peu pour son grade. Patrick Timsit en a fait sa marque de fabrique. Quitte à piquer les confrères. "C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches, lance-t-il sur scène sous les acclamations de la foule. C'est de Gad Elmaleh... Non, c'est de Victor Hugo, mais Gad, il le dit mieux." Une pique acide à Gad Elmaleh, pris dans une polémique sur le plagiat et qui est lui aussi de retour sur scène avec un nouveau spectacle. Pas sur que son camarade apprécie la boutade... Le soixantenaire s'en excuse toutefois : "S'il y a un spectacle, dans ma carrière, dans lequel je dois présenter mes excuses à tous ceux que j'ai blessés, humiliés, c'est bien celui-là. Je demande pardon à tous ces gens dont je n'ai jamais parlé."

Le spectacle Adieu... peut-être. Merci... c'est sûr est en tournée dans toute la France. Patrick Timsit s'arrêtera également au Théâtre du Rond-Point à Paris, à partir du 7 décembre prochain.