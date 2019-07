Paul (12 Coups de midi) répond à ses haters : "Bande de stupides !"

Mercredi 24 juillet, Paul (20 ans), le champion inusable des 12 Coups de midi (TF1), atteint du syndrome d'Asperger, a tenu à faire passer un message à ceux qui le critiquent sur l'étendue de ses connaissances.

Alors qu'il venait de répondre avec brio à une question sur le football britannique, le jeune homme a aussitôt statué : "C'est du sport !" Et d'ajouter lorsque l'animateur Jean-Luc Reichmann lui a demandé la raison de cette précision venue de nulle part : "C'est pour ceux qui critiquent, qui disent 'il ne sait rien sauf l'histoire'... En plus, je regarde beaucoup de sport ! C'est du n'importe quoi, cette idée ! Juste parce que je développe mes réponses en histoire, ils disent que je ne connais que l'histoire. Ça, c'est les débiles !" Une sortie qui a énormément amusé en plateau.

Invité par Jean-Luc Reichmann à faire passer un message directement à ceux qui le critiquent sur les réseaux sociaux, Paul a lancé en souriant face caméra : "Bande de stupides, allez faire autre chose !" Voilà qui est dit.

Mercredi 24 juillet 2019, Paul en est à sa 87e participation aux 12 Coups de midi et il est à la tête d'un pactole de 364 217 euros... et ça n'est évidemment pas fini ! Il est actuellement au 3e rang des meilleurs Maîtres de midi de l'histoire du jeu derrière Véronique et bien entendu Christian Quesada.