Paul Pogba bientôt papa : Zulay affiche son baby bump déjà imposant dans une belle robe rouge

C'est une annonce qui a surpris tout le monde, mais qui devrait faire très plaisir à tous les fans de Paul Pogba. Si côté terrain les derniers mois ont été très compliqués pour le footballeur, les choses se passent beaucoup mieux sur le plan personnel. Débarqué à la Juventus Turin l'été dernier, le champion du monde 2018 n'a pas encore joué un seul match avec son club, la faute à des problèmes physiques récurrents. Obligé de déclarer forfait pour le Mondial au Qatar, il était tout de même présent pour encourager ses coéquipiers. Parti en vacances au ski début janvier, il s'est attiré les foudres des supporters italiens, qui ne comprennent pas qu'il puisse être absent depuis si longtemps.

Malgré les galères sportives, Paul Pogba est un homme heureux, en couple et marié à la belle Zulay Pogba, il est père de deux beaux garçons, Shakur (qui vient de fêter ses 4 ans) et Keyann Zaahid (1 an) et bientôt d'un troisième enfant, comme sa femme l'a annoncé le 15 janvier dernier sur son compte Instagram. "Des battements de coeur", avait-elle simplement écrit, pour accompagner une jolie photo d'elle, installée dans un canapé en train de contempler son ventre, arrondi par la grossesse. Une utilisation du pluriel qui a beaucoup interrogé les internautes, qui se demandent si cette dernière ne serait pas enceinte de jumeaux ! Une information que nous n'avons pas pour le moment, mais en tout cas, la grossesse se passe très bien, comme la belle Vénézuélienne l'a encore montré.

Zulay tout sourire au côté d'une amie

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 810 000 abonnés, Zulay vient de publier un selfie d'elle et une amie, devant le miroir de ce qui ressemble à des toilettes de restaurant. Sourire aux lèvres et magnifique robe rouge, la femme de Paul Pogba est radieuse et laisse apparaître un baby bump de plus en plus imposant (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Bientôt papa pour la troisième fois, Paul Pogba ne devrait plus trop tarder avant d'accueillir son (ou ses) prochain enfant, pour le plus grand plaisir de toute sa famille !