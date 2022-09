Paul Pogba en guerre contre son frère Mathias : grande décision pour faire éclater la vérité

Une histoire rocambolesque a éclaté le 29 août dernier et elle touche l'une des plus grandes stars du football français. Paul Pogba accuse son frère Mathias d'extorsion depuis la publication d'une vidéo de son aîné qui promet de ruiner la réputation du footballeur. Vendredi 2 septembre, comme l'indique l'AFP, une enquête a été confiée à deux juges d'instruction.

La procureure de la République a indiqué que le parquet de Paris avait ouvert une enquête. Dans un communiqué, elle précise : "Le 3 août 2022, à la suite d'une plainte déposée le 16 juillet 2022 par M. Paul Pogba auprès du parquet de Turin, le parquet de Paris a ouvert une enquête des chefs d'extorsion en bande organisée, tentative d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, portant sur différents faits dont M. Pogba aurait été victime entre mars et juillet 2022." Des faits qui selon RMC Sport auraient eu lieu précisément dans la nuit du 20 au 21 mars, soit quelques heures avant un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine. Deux individus armés lui auraient réclamé 13 millions d'euros. Deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ont en tout cas été nommés pour mener les investigations.

Une affaire hallucinante

Cette affaire qui arrange justement peu les affaires de Paul Pogba deux mois et demi avant la Coupe du monde au Qatar, avait débuté lorsqu'une vidéo énigmatique de Mathias Pogba a été publiée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, il menaçait de faire des révélations fracassantes sur Paul. Le principal intéressé, lui, affirme qu'on tente de l'extorquer et qu'il lui a été réclamé la somme de 13 millions d'euros, et qu'un de ses proches aurait retiré 200 000 euros avec sa carte de crédit. Selon des informations de France Info confirmées à l'AFP par une source proche du dossier, Paul Pogba a confié aux enquêteurs qu'il avait "notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut", lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement. Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère Mathias.

Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Kylian Mbappé apparaît dans l'affaire bien malgré lui. Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce qu'il dément. Lors de l'enquête préliminaire qui a été ouverte le 3 août dernier du chef d'extorsion en bande organisée et tentative, dont les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre le crime organisé (Oclo), la mère des deux frères a été entendue. Cette dernière, Yeo Moriba, aurait confirmé les dires de Paul.