Paul Pogba retire la bouteille d'un sponsor de l'Euro 2021 et fait le buzz

C'est apparemment le geste à la mode dans cet Euro? Après Cristiano Ronaldo qui a fait parler de lui en retirant les deux bouteilles de Coca Cola de la table lors de sa conférence de presse, préférant mettre en avant la bouteille d'eau à sa disposition et déclarant "Buvez de l'eau", c'est maintenant au tour de la star de l'équipe de France, Paul Pogba, d'en faire de même. À quelques heures du match crucial contre l'Allemagne, remporté 1-0 par les Bleus avec une prestation brillante de celui que l'on surnomme "la pioche", le joueur de 28 ans était présent lors de l'habituelle conférence de presse d'avant-match.

Face aux nombreux journalistes présents et aux caméras braquées sur le joueur, il est d'usage que les sponsors de la compétition disposent des bouteilles pour qu'elles soient visibles. C'était effectivement le cas lorsque le père de deux enfants, marié à Maria Zulay depuis 2019, est arrivé en conférence de presse. Si les boissons gazeuses et l'eau n'ont semble-il pas gêné Paul Pogba, la présence d'une bouteille de bière Heineken était de trop au goût du joueur. Le milieu de terrain de Manchester United n'a pas fait de commentaire au moment de retirer la bouteille d'alcool, mais il est possible que ce soit pour une raison religieuse, le joueur étant de confession musulmane, une religion qui interdit de boire de l'alcool.

Pas de réponses de la part d'Heineken pour le moment, qui fait partie des sponsors principaux de la compétition et qui doit certainement verser des sommes importantes aux organisateurs pour apparaître lors des conférences de presse. Pour le même geste de Cristiano Ronaldo, la compagnie Coca-Cola a réagi en déclarant que "tout le monde à le droit d'avoir ses boissons préférées". On imagine que le buzz généré par ce geste, qu'il soit positif ou négatif, reste un moyen de parler de la marque, ce qui ne devrait pas trop déranger les dirigeants de la célèbre marque de bière...