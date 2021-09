Pékin Express 2022 : L'itinéraire inédit et "plus spectaculaire que jamais" révélé

Il a fallu attendre quelques jours avant d'avoir la réponse.

Dans son dossier de presse, M6 a précisé que l'émission allait revenir avec une "route totalement inédite et plus spectaculaire que jamais". C'est tout d'abord au Kirghizistan, en Asie Centrale, que Stéphane Rotenberg et les binômes ont posé leurs valises. Les participants qui auront la chance d'accéder à l'étape suivante iront en Ouzbekistan puis en Jordanie. Enfin, c'est à Dubaï que se déroulera la grande finale, lieu où devaient arriver les candidats de l'édition 2021 (remportée par Claire et Christophe, le père et la fille Lillois). Mais, à cause de la crise sanitaire, la production avait été contrainte de changer l'itinéraire. Initialement, ils devaient traverser l'Ouganda, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Mais l'équipe a été rapatriée après la première étape à cause du confinement. Et lors de la reprise du tournage six mois plus tard, elle s'est finalement rendue en Grèce puis en Turquie. La finale a été tournée à Istanbul.