Penélope Cruz glamour à souhait pour recevoir un prix... avant un nouvel Oscar ?

Elle était absolument sublime : à 47 ans, Penélope Cruz a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge du Santa Barbara International Film Festival mardi ! Renversante dans une robe longue violette au dos en forme de cape signée Chanel, la comédienne espagnole avait relevé ses cheveux en un chignon. Un look ultra glamour qu'elle avait accompagné d'escarpins et d'un petit sac.

Maquillée légèrement, elle portait de magnifiques boucles d'oreilles qui scintillaient autour de son visage. Et elle n'est pas repartie bredouille, puisqu'à l'issue de la cérémonie, elle a décroché le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Madres Paralelas, le nouveau film de son mentor Pedro Almodovar. Déjà lauréate à la Mostra de Venise, elle est également nommée aux Oscars pour le même rôle.

Elle se place donc très bien dans l'optique de la cérémonie qui se déroulera le 27 mars, durant laquelle elle pourrait décrocher son deuxième Oscar. Elle a remporté son premier, celui du Meilleur second rôle féminin, en 2009 pour le film Vicky Cristina Barcelona. Celle année, Penélope Cruz se retrouve face à Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye), Kristen Stewart (Spencer) ou encore Olivia Colman (The Lost Daughter), ainsi mais aussi Nicole Kidman, nommée pour son rôle dans Being The Ricardos. Ce dernier long-métrage sorti en 2021 sur Amazon Prime met d'ailleurs en scène... son mari Javier Bardem. En couple avec Penélope Cruz depuis 2007, il est le père de leurs deux enfants (Leo et Luna).

Je soutiens d'abord Penélope, puis Nicole

Javier Bardem soutiendra-t-il son épouse ou sa partenaire dans Being The Ricardos ? "Je vais soutenir les deux ! Je pense qu'elles ont toutes les deux fait un travail incroyable mais Penelope a fait quelque chose d'extraordinaire : c'est la deuxième fois qu'elle est nommée pour un rôle en espagnol, c'est totalement historique. Alors bien sûr, je la soutiens !" a expliqué à Deadline celui qui est lui aussi nommé pour l'Oscar du Meilleur acteur cette année. Tiraillé entre les deux, il a ajouté qu'avec Nicole Kidman, ils s'étaient "bien amusés à travailler ensemble". "Je soutiens d'abord Penelope, puis Nicole, c'est très bien comme ça !", a-t-il plaisanté, alors que sa femme recevait le prix.

Penélope Cruz avait raconté dans Vanity Fair il y a quelques jours que le film de Pedro Almodovar, dans lequel elle interprète une jeune mère célibataire, l'avait bouleversée. En effet, elle avait décrit aux journalistes à quel point elle pleurait après toutes les scènes, touchée en plein coeur par son personnage. Un engagement dans son travail qui ne lui fait pas peur. "C'est une grosse partie de notre travail, d'être capable de nous transformer en quelqu'un qui ne parle pas comme nous, qui ne bouge pas comme nous. La peur fait partie du désir, j'en ai besoin pour fonctionner. Je ne veux pas me sentir trop en sécurité."