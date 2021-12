Phil Collins : Son ex-femme Orianne annonce son divorce d'avec Thomas Bates

Le confinement a véritablement causé la séparation de nombreux couples à travers le monde. Et plus récemment chez les stars américaines. Sur son compte Instagram, jeudi 2 décembre 2021, Orianne Collins - ancienne épouse du chanteur Phil Collins - a annoncé qu'elle demandait le divorce de son actuel époux, Thomas Bates. Un choix sur lequel la star américaine de 47 ans s'est épanchée en légende photo.

"Je crois que le stress émotionnel de la quarantaine m'a forcée à agir de manière à faire des choses qui ne me correspondaient pas", a-t-elle d'abord expliqué, soulignant par la suite vouloir un divorce discret : "Pour être clair : mon intention est de laisser nos avocats traiter cette résolution à huis clos, et non dans les médias, c'est pourquoi je publie la déclaration sur mon compte personnel." Cette séparation survient un an après leur mariage. Pour rappel, les deux futurs ex-époux s'étaient échangés leurs voeux, le 2 août 2020, à la Graceland Wedding Chapel (à Las Vegas).