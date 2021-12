Diaporama Phil Collins : Son ex-femme Orianne annonce son divorce d'avec Thomas Bates

Phil Collins et sa femme Orianne Collins à la conférence de presse de Little Dreams Foundation au Satai à Miami.

Phil Collins et son ex-femme Orianne au photocall du 4ème gala de la fondation Little Dreams à Miami le 15 novembre 2018.

Phil Collins, sa femme Orianne Collins et son fils Nick Collins à la conférence de presse de Little Dreams Foundation au Satai à Miami, le 2 octobre 2018.

Phil Collins et son ex femme Orianne Collins - Les musiciens aux répétitions de la soirée caritative Little Dreamers Foundation aux studios SIR à Miami, le 8 décembre 2017.

Phil Collins et sa compagne Orianne lors de la conférence de presse "Little Dreams Foundation" à Miami, le 18 octobre 2017.

Tom, le nouvel époux d'Orianne Collins, et Andreas, le fils d''Orianne et Charles Fouad Mejjati.

11 / 12

Phil Collins et sa compagne Orianne Collins lors des "Auditions For the Little Dreams Foundation" à Miami, le 20 septembre 2017.