Philip Baker Hall (Seinfield, Modern Family) est mort

Il nous a quittés à l'âge de 90 ans. Philip Baker Hall, figure incontournable de la télévision, s'était illustré dans divers seconds rôles au cinéma au cours des six dernières décennies. En particulier sous la coupe du génial Paul Thomas Anderson (The Master, There will be blood).

"Notre bien-aimé Philip est mort chez lui à Glendale (Californie) entouré de son aimante famille" a annoncé sa famille dans un communiqué peu après le décès de l'acteur.

Philip Baker Hall est né dans l'Ohio en 1931. Élève médiocre, il décide de quitter l'école pour s'engager dans l'armée avant d'être finalement rattrapé par son amour du théâtre et de s'inscrire à la Los Angeles Theatre. Intéressé par la politique, il écrit un spectacle de one-man show intitulé Secret Honor sur le président américain Richard Nixon. Une création qui lui vaut d'être repéré par le grand réalisateur Robert Altman qui, enthousiasmé par la représentation décide de l'adapter au cinéma en 1984. Au cours de la décennie il fait une apparition aux côtés de Robert De Niro dans Midnight Run puis dans SOS Fantômes 2.

Mais c'est bien en 1991 que sa carrière va prendre le plus grand des tournants avec sa participation à la saison 3 de la sitcom culte Seinfeld dans l'épisode The Library dans lequel il incarne le lieutenant Joe Bookman. Une prestation remarquée qui lui vaudra de devenir une star populaire. Au point de faire son retour dans l'épisode final de la série en 1998. Plusieurs années après, l'acteur avait confié l'impact de ce personnage sur sa carrière. "Cela fait plus de 20 ans que nous avons tourné cet épisode, et je ne peux toujours pas sortir en public très longtemps avant que quelqu'un ne dise 'Mon dieu, c'est Bookman !''' confiait-il au magazine Rolling Stone.

Au cours des années 1990 il devient l'un des acteurs fétiches du réalisateur de Paul Thomas Anderson, ce qui restera comme son principal fait d'armes sur grand écran. D'abord dans le court-métrage Cigarettes and Coffee, puis dans Hard Eight où il tient le rôle principal et encore dans Boogie Nights et Magnolia. Récemment il était apparu dans trois épisodes de Modern Family.