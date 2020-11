Philippe Douste-Blazy en deuil : son grand frère Bernard est mort

La famille du défunt a confirmé la triste nouvelle dans Le Figaro du 31 octobre 2020 : Bernard Douste-Blazy, le frère de l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy, est mort à l'âge de 69 ans. Comme l'a précisé l'avis de décès publié dans le journal, la cérémonie religieuse s'est tenue samedi matin à Toulouse, en l'église du Christ-Roi.

"M. et Mme Philippe Douste-Blazy, M. Pierre-Elliott Douste-Blazy, M. et Mme Christophe Béguère, Mlle Bernadette Béguère ont la tristesse de vous faire part du décès de M. Bernard Douste-Blazy", ont pu lire les lecteurs du Figaro ce week-end. Après la cérémonie religieuse, l'inhumation s'est tenue l'après-midi même au cimetière de l'Egalité de Lourdes.

Bernard Douste-Blazy était le fils aîné de Louis Douste-Blazy, professeur de médecine, et Geneviève Béguère, ancienne dirigeante de la Ciergerie de Lourdes. Il était donc le frère aîné de Philippe Douste-Blazy, médecin et ancien ministre, député européen, ancien secrétaire général adjoint des Nations unies, ex-maire de Lourdes et Toulouse.

L'ancien ministre de la Santé multiplie les prises de parole et apparitions médiatiques ces derniers jours. En pleine crise sanitaire, l'homme politique de 67 ans a sorti le 22 octobre 2020 un ouvrage intitulé Maladie française, pandémie : et pourtant, tout avait été préparé !, aux éditions l'Archipel. Un essai préfacé par le Pr. Didier Raoult, dans lequel Philippe Douste-Blazy dénonce la gestion de la crise du coronavirus et revient sur le premier plan de lutte contre une pandémie virale qu'il avait établi sous l'autorité de Jacques Chirac en 2004. Un plan qui, selon lui, a été ignoré au fil des ans. Il a également repris du service en tant que médecin, pour aider en cette période de crise sanitaire.