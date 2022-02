Philippe Etchebest devient comédien ! Le célèbre chef bientôt au casting d'une célèbre série

Philippe Etchebest se lance dans la comédie ! En effet, après Michel Sarran et son apparition dans Ici tout commence, le célèbre chef de 55 ans rejoint le casting d'une célèbre série le temps d'un épisode spécial. Il s'agit de Scènes de ménages. La nouvelle a été partagée par sa partenaire de jeu Valérie Karsenti, l'irremplaçable Liliane dans la pastille humoristique.

La comédienne a en effet partagé une photo prise sur le tournage jeudi 24 février 2022, sur laquelle elle prend chaleureusement la pose aux côtés de son mari de fiction Frédéric Bouraly (alias José) et Philippe Etchebest. L'as des fourneaux s'y dévoile tout sourire, vêtu d'un costume gris accessoirisé d'un noeud papillon. "On a parlé d'amour avec le chef et là il est content !", a légendé Valérie Karsenti.