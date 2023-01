Philippe Etchebest papa d'Oscar-Louis : étonnantes et rares révélations sur son fils qui ne sera pas cuisinier !

Sa femme Dominique et son fils Oscar-Louis sont ses piliers et pourtant, Philippe Etchebest ne parle que très peu souvent d'eux. Discret, voire même taiseux à leur propos, le chef cuisinier laisse parfois une porte entrouverte. Ce mardi 17 janvier 2023, alors qu'il était invité à se confier sur le plateau de En aparté, il a exceptionnellement baissé la garde et a évoqué son quotidien aux côtés de son fils.

Adopté en 2005 par Philippe Etchebest et sa compagne, le jeune Oscar-Louis (originaire du Mexique) est aujourd'hui âgé de 19 ans. Épanoui et très équilibré, le garçon partage même l'une des passions de son père... mais contre toute attente, il ne s'agit pas de la cuisine ! En effet, c'est pour le rugby que le jeune homme a développé un intérêt tout particulier. S'il pratique quotidiennement, il aimerait aussi l'enseigner et en faire son métier. "J'ai toujours dit à mon fils : 'Fais ce que tu as envie de faire mais fais-le bien.' Il voudrait être coach sportif pour personnes en situation de handicap. C'est quelqu'un de très sociable, très attachant, il aime ça", a dévoilé Philippe Etchebest, sourire aux lèvres.

Un papa qui fait de son mieux

Très pris par ses nombreux jobs, le chef étoilé admet accorder peu de temps à sa famille. Malgré tout, il essaye au maximum de passer du temps avec son fils et vient autant que possible assister à ses entraînements. "J'essaie, le mieux que je peux, de faire en sorte que le peu de temps qu'on passe ensemble, on le passe bien. J'ai encore du travail là-dessus. Mais on partage quand-même des choses ensemble, des moments qui sont hyper agréables", a-t-il conclu.

Pour rappel, Oscar-Louis est en pension. Philippe Etchebest étant à la fois patron, cuisinier et animateur de télévision, les deux hommes ont beaucoup de mal à se trouver du temps en commun. Pour le présentateur de Cauchmar en cuisine, cette situation est compliquée à gérer même s'il tente de faire au mieux pour son fils adoptif. "Je m'accorde du temps les week-ends pour être avec lui. On partage comme passion commune le rugby, on va aux matchs ensemble", assurait-il en 2021 dans les colonnes de Télé Loisirs.