Philippe Risoli viré de TF1 : il en a toujours gros sur le coeur et promet de sacrées révélations !

Ce samedi 11 juin à 21h10 sur TF1 sera diffusé le premier numéro de l'émission 30 ans d'émissions cultes. Cette première émission sera consacrée à la période (1990-2000). Ce sera l'occasion pour les téléspectateurs de voir (ou revoir) les moments forts de cette décennie (la mort de Lady Diana en 1997, la victoire de l'équipe de France en 1998...) et aussi les émissions qui ont marqué cette époque (Le Bigdil, Club Dorothée, Sacrée Soirée, Frou-Frou, Coucou C'est Nous, Le Juste Prix...). Le tout complété par les témoignages d'animateurs et animatrices (anciens et actuels) qui ont vécu de près cette période.

21 ans après son éviction, il balance sur TF1

Parmi ces animateurs qui ont marqué les années 1990 et plus particulièrement TF1, Philippe Risoli, aux commandes du Juste Prix de 1992 à 2001 mais aussi de Millionnaire de 1991 à 1999.

Dans un entretien accordé à Télé Star, l'ex-animateur de 68 ans revient sur son éviction de TF1 et sa traversée du désert dans les années 2000. "Tout s'est arrêté d'un coup : le 31 août 2001, j'étais à TF1 et le 1er septembre, je n'y étais plus !, témoigne Philippe Risoli. À un certain niveau, le téléphone ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il sonne moins et vous qui n'avez jamais appelé, vous finissez par passer quelques coups de fil, même si vous n'aimez pas quémander. Naïvement, je pensais que les qualités professionnelles finissent toujours par l'emporter. Mais il y a dans ce métier, un ramassis d'envieux et d'aigris qui vous foutent la tête sous l'eau. J'ai donc eu deux-trois années difficiles, mais la chance d'avoir une famille qui m'a soutenu."

Dans cette même interview, Philippe Risoli fait également part de son seul regret, celui d'avoir participé à la saison 2 de La Ferme Célébrités sur TF1 en 2005 : "Parce qu'on m'avait dit que si je faisais cette émission, on m'en retrouverait immédiatement une autre à l'antenne. La première fois, j'ai refusé catégoriquement, puis ils ont été plus précis dans leurs positions qui, finalement, ne se sont pas concrétisées". Heureusement, Philippe Risoli a su rebondir au théâtre en jouant notamment dans la pièce Bonne Pioche et aussi dans Piège à Matignon où il jouait le mari de Nathalie Marquay-Pernaut.

Des révélations à venir ?

Philippe Risoli semble en avoir si lourd sur le coeur qu'il se pourrait bien qu'il aille encore un peu loin dans ses attaques. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre dans un autre passage de son interview à Télé Star. "Un jour, un nouveau directeur des programmes arrive et certains, dont vous pensiez qu'ils étaient vos amis alors qu'ils lorgnaient votre place, finissent par vous la piquer. Je n'ai pas voulu le faire sur le moment mais je le raconterai un jour", confie l'ancien animateur devenu comédien.

Des révélations qui risquent de faire grand bruit quand elles sortiront...