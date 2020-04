Pierre Bénichou, "ses mains baladeuses" : Valérie Mairesse se souvient

Les anecdotes sur Pierre Bénichou ont fusé mercredi 1er avril 2020 dans Les Grosses Têtes, sur RTL. L'heure était aux hommages au lendemain de sa mort. Le journaliste et sociétaire des Grosses Têtes s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 82 ans, un décès qui n'est aucunement lié avec le coronavirus comme a tenu à le préciser son fils Antoine à l'AFP.

Dans cette émission spéciale, Laurent Ruquier, Arielle Dombasle, Marcela Iacub, Caroline Diament, Valérie Mairesse, Steevy Boulay et Jeanfi Janssens étaient en studio, un studio vide en raison de la pandémie de coronavirus et du confinement. Les hommages se sont aussi fait par téléphone.

A 15h44, Valérie Mairesse s'est souvenue à son tour de Pierre Bénichou mais aussi de ses mains baladeuses qu'elle appréciait peu. "Moi, je me souviens surtout de ses mains baladeuses... quand même, il avait ce côté là.Il y avait des moments où on s'engueulait pas mal parce que je ne supporte pas qu'on me mette une main quand j'ai pas dit que c'est moi qui décide", a déclaré l'actrice de 64 ans. "Evidemment", a alors lancé Laurent Ruquier. Malgré les gestes parfois déplacés de son ancien collègue, Valérie Mairesse a qualifié Pierre Bénichou de "monument". "Il va sacrément nous manquer...", s'est-elle désolée.

Laurent Ruquier a ensuite rappelé que Maureen Dor avait elle aussi fait les frais des mains baladeuses de Pierre Bénichou "à une époque". "Elle avait dit : 'Ah, mais j'en ai marre de ses mains baladeuses.' Et Pierre Bénichou a répondu : 'Comment tu peux dire ça ?! Si les gens me voyaient à la télé, qu'on verrait mes belles mains et qu'on te verrait, ils diraient : 'Comment il pourrait aller balader ses mains là-dessus ?'", a-t-il raconté, sous les rires de ses chroniqueurs.