Pierre de Maere, Mentissa, Emma Peters... Qui sont les révélations de l'année prêtes à enflammer Les Victoires de la Musique ?

Le jour fatidique est enfin arrivé ! La cérémonie des Victoires de la Musique, présentée par Laury Thilleman, se tiendra ce vendredi soir à la Seine musicale et sera retransmise en direct sur France 2 et sur France Inter. Et si les stars répondront bien entendu à l'appel en nombre, d'autres sont en passe d'en devenir : les révélations. Ils sont quatre hommes et trois femmes en lice pour ces deux trophées, séparés par genre, qui s'avèrent presque insuffisants tellement les nominés de cette édition 2023 sont de redoutables concurrents. Il est même difficile de déceler des favoris tant le plateau de cette année est homogène et bourré de talent.

On peut notamment penser à Pierre de Maere. Le jeune artiste belge a trusté les charts francophones avec son tube Un jour, je marierai un ange en 2022 et vient tout juste de dévoiler un premier album très réussi qu'il a enregistré... nu et éméché. Mais la bataille s'annonce intense puisqu'il devra notamment faire face à Lujipeka. Après avoir connu un succès phénoménal avec Columbine (hommage au film éponyme de Gus Van Sant), aux côtés de son comparse Foda C - l'autre tête pensante du collectif, le jeune artiste rennais s'est émancipé et a débuté une carrière solo couronné de succès depuis 2020. Son titre Putain d'époque a notamment été utilisé pour le générique de fin de l'émission Quotidien.

Un parcours qui n'est pas sans rappelé celui de Tiakola. Aussi bon rappeur que chanteur, il a laissé éclater son talent dès ses débuts particulièrement précoces dans le groupe 4Keus. Désormais seul, son premier disque intitulé Mélo a été un plébiscite populaire énorme et rare, atteignant la première place des ventes d'albums en France et glanant au passage un disque de platine bien mérité. Le dernier, Jacques, fait figure d'ovni comparé aux autres candidats. Une habitude pour lui, qui a fait de son originalité son fond de commerce. Artiste producteur de musique électronique particulièrement créatif, exigeant et excentrique (sa fameuse coupe de cheveux en témoigne), il est enfin reconnu à sa juste valeur, à 31 ans, alors qu'il a déjà connu des succès par le passé - la piste Dans la radio en 2016, entre autres.

Qui saura tirer son épingle du jeu ?

La gent féminine n'a rien à envier à leurs homologues masculins. La jeune belge Mentissa, que l'on a connue en 2021 lors de sa participation au télé-crochet emblématique The Voice, où elle a atteint le stade de la finale, a depuis concrétisé les attentes qui l'entouraient. Soutenue par son coach Vianney qui est resté présent pour elle y compris en dehors des plateaux de tournage, elle a cartonné avec son tout premier single paru après son passage sur TF1, Et Bam. Son premier effort, le bien nommé La vingtaine, a été dévoilé en novembre dernier et jouit d'excellents retours.

Face à elle, l'auteure-compositrice-interprète Emma Peters. Musicienne particulièrement douée, notamment à la guitare, elle s'est fait repérer grâce aux nombreuses reprises populaires et inspirées qu'elle a partagé sur les différentes plateformes ces dernières années. Après avoir sorti son premier projet l'année dernière et avec son authenticité qui tranche avec notre époque, elle semble parfaitement armée pour devenir un des nouveaux visages de la chanson française. Un constat que l'on peut partager avec November Ultra, qui a déjà eu l'occasion de faire les premières parties de chanteuses confirmées comme Pomme ou Clara Luciani. Sa musique lancinante a fait d'elle l'une des artistes les plus douées de sa génération, son album Bedroom Walls en étant probablement la plus belle preuve. Reste maintenant à voir qui saura tirer son épingle du jeu et remporter les prestigieux et convoités trophées.