Pierre Hermé marié à Valérie Franceschi en Corse, une union devant la crème de la crème

"À vos marques, prêt, pâtissez !" Chaque jeudi, les fans du Meilleur pâtissier ont le bonheur de retrouver un nouvel épisode de la nouvelle saison Les Professionnels. Si l'animatrice Marie Portolano, femme de Grégoire Ludig, n'était pas une pro dans le domaine avant de remplacer Julia Vignali, elle se débrouille plutôt bien ! Il faut dire qu'elle a de sacrés compagnons de route entre Cyril Lignac et le grand Pierre Hermé. Ce dernier a effectivement rejoint le programme pour aiguiller les candidats et apporter la dose de conseils dont ils ont besoin pour réussir leur carrière. Pierre Hermé a donné toute sa vie à la pâtisserie et autant dit que cette dernière le lui a plutôt bien rendu.

En 2013, Pierre Hermé part en Corse pour participer à Art'é Gustu, un événement organisé autour de la gastronomie. Au même moment, celui qui fut sacré meilleur pâtissier du monde ne se doute alors pas que sa vie va prendre un nouveau tournant. Sur place, il fait la connaissance de Valérie Franceschi pour qui le coup de foudre est inévitable. Seul hic, les deux sont respectivement mariés. Mais à l'amour rien d'impossible.

"En trois mois, j'ai quitté la Corse, mon mari et mon métier" révélait Valérie Franceschi dans les pages de Paris Match en évoquant sa rencontre avec Pierre Hermé. Des propos appuyés par le pâtissier en personne, surpris d'un tel retournement de situation : "Valérie est la femme de ma vie ! Je n'aurais jamais cru qu'une histoire d'amour aussi belle et aussi forte puisse m'arriver à mon âge." Et pourtant... Pierre et Valérie s'aiment tellement fort que, cerise sur le gâteau, ils décident de se marier !

La cérémonie se déroule le 1er juillet 2017 en Corse, île natale de la mariée, à l'hôtel 5 étoiles Casadelmar situé à Porto-Vecchio. Pas de fête en petit comité. Pour célébrer la grandeur et l'intensité de leur amour, Pierre Hermé et Valérie Franceschi convient des stars de la cuisine parmi lesquelles Hélène Darroze, Jean-François Piège et sa femme Elodie, Christophe et Delphine Michalak ou encore Julie Andrieu, reine des Carnets de Julie. Une union heureuse dont ils viennent de célébrer les 5 ans. Joyeux anniversaire à eux !