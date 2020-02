Pierre-Jean Chalençon et Louisy Joseph : Soirée gourmande pour la Chandeleur

Tous les ans, c'est la même rengaine. Quand vient le mois de février, les Français graissent leurs poêles, sortent leur fleur d'oranger, leurs pâtes à tartiner et autres gourmandises pour festoyer en l'honneur de la Chandeleur. Mais nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, et certaines célébrités ont eu l'opportunité de célébrer l'art de la crêpe loin du foyer. Le 4 février 2020, deux jours après le jour J, le grand chef Christophe Leroy a donc invité quelques chanceux dans son appartement privé, situé non loin de l'avenue des Champs-Élysées de Paris : son fameux Leroy Club.

Le cuisinier a retrouvé le chemin des fourneaux et l'envie de nourrir les gourmands. Il officie dans son club, organise des soirées pour particuliers ou des sociétés, des dîners privés, des brunchs en comité réduit, mais se déplace aussi en tant que chef privé. Pour la Chandeleur, par exemple, il avait mis la main à la pâte – c'est le cas de le dire – pour régaler ses convives : Pierre-Jean Chalençon, Antoine de Maximy, le chanteur Yannick (Yannick M'Bolo, interprète de Ces soirées-là) et Didier Audebert, le patron de l'agence de celebrity marketing Let Me See SAS.

Christophe Leroy, le calme après la tempête

C'est une aubaine pour Christophe Leroy qui, ces derniers mois, n'avait pas le moral au beau fixe. Pamela Anderson a quitté leur projet commun de restaurant vegan La Table du marché by Pamela, sa société a été placée en liquidation judiciaire et il a dû fermer son établissement Les Moulins de Ramatuelle. Il a été transporté en urgence, en août 2017, à l'hôpital, après ce qui semblait être une tentative de suicide. Fort heureusement, c'est le coeur à la fête, le sourire aux lèvres et la ferveur aux fourneaux que Christophe Leroy a fait son grand retour. On ne peut que lui souhaiter le meilleur...