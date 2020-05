Pierre-Jean Chalençon heureux: retour de ses folles soirées, avec Cédric Villani

Quoi de mieux pour fêter le déconfinement que de se réunir avec ses amis ? Pierre-Jean Chalençon en avait probablement marre de voir son palais Vivienne vide, alors il a organisé l'une de ses traditionnelles soirées crêpes ! La pâte bien lisse, le beurre à peine fondu sur la poêle à crêpes, ses amis et convives ont débarqué, le jeudi 14 mai 2020.

Parmi eux, on comptait l'ancien candidat à la mairie de Paris, Cédric Villani, Laurence Saillet, ancienne porte-parole des Républicains devenue chroniqueuse dans Balance ton post ou encore, le journaliste Jordan de Luxe. Pour veiller à ce qu'on n'ajoute pas la noix de beurre de trop, le nutritionniste Jean-Michel Cohen était également de la partie, tout comme Magloire, l'humoriste Sandrine Sarroche et Bruno Berberes, directeur de casting.

Pour animer la soirée façon Masked Singer, une personne déguisée en panda était était présente, posant avec les invités les plus téméraires. Une chose est sûre : Pierre-Jean Chalençon sait voir les choses en grand.

Voici une belle et joyeuse soirée entre amis, qui devrait alléger les peines de coeur de Pierre-Jean Chalençon. L'acheteur d'Affaire Conclue (France 2) vient tout juste de mettre un terme à sa relation de vingt ans avec un homme marié, le grand amour de sa vie. "Aujourd'hui, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Et si aujourd'hui je le recroise, on peut repartir ensemble, ce n'est pas un problème (...) c'est l'homme de ma vie, je ne vais pas le nier", confiait-il tendrement sur le plateau de Non Stop People, le 20 mai dernier.