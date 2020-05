Pierre-Jean Chalençon séparé d'un homme marié : il donne des détails sur son ex

"Je ne vois pas d'avenir. C'est bouché ! C'est le brouillard ! C'est la Manche ! Non, il n'y a pas d'avenir, c'est pour ça que j'essaie de m'en séparer... ", voilà ce que disait Pierre-Jean Chalençon à notre micro en mars dernier, évoquant sa relation de vingt ans avec un homme marié. Quelques semaines plus tard et après un "coup de couteau au coeur" de son compagnon, il annonçait leur rupture sur Instagram.

Mercredi 20 mai 2020, l'acheteur d'Affaire conclue (France 2) s'est confié à Non Stop People sur sa vie amoureuse, chamboulée par cette rupture. "Je l'aime énormément, je sais aussi qu'il m'aime énormément. Ça fait vingt ans qu'on a une relation tumultueuse, on est séparé pour le moment (...) Ça m'a coûté de le dire publiquement, mais c'est aussi pour lui dire que je l'aime plus que tout, c'est l'homme de ma vie, je ne vais pas le nier", a-t-il tendrement confié sur le plateau de l'Instant de Luxe.

"Je l'ai beaucoup aidé, il m'a beaucoup aidé, je l'ai toujours respecté et dans mon livre Appelez-moi l'Empereur, j'ai dit que j'étais amoureux d'un homme marié depuis vingt ans, il n'est pas marié depuis vingt ans, car il a 40 ans. C'est aussi une preuve que je le respecte", a rectifié Pierre-Jean Chalençon. Le grand ami du regretté Michou explique que s'il n'avait pas respecté son ex, il aurait "donné son nom, son prénom, son adresse".

"En parlant de lui en des termes assez vagues, c'était parce que je voulais le faire participer à ma réussite. Je l'ai beaucoup aidé professionnellement, il était fonctionnaire à ses débuts, il sauvait des vies", a poursuivi ce passionné de Napoléon. Malgré tout ce qui a pu se passer entre eux, Pierre-Jean Chalençon (50 ans) est persuadé qu'il y a toujours une chance pour qu'ils soient un jour ensemble : "Aujourd'hui, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Et si aujourd'hui je le recroise, on peut repartir ensemble, ce n'est pas un problème."