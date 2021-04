Pierre-Louis et Arnaud (Pékin Express 2021), les frères en couple : confidences sur leurs compagnes (EXCLU)

Pierre-Louis et Arnaud ne sont pas des coeurs à prendre. Les deux candidats éliminés de Pékin Express 2021, lors de l'épisode du 13 avril 2021, ont fait quelques confidences sur le sujet à Purepeople.

Pierre-Louis on sait que vous êtes en couple. Comment a réagi votre compagne en apprenant votre participation.

C'était le début de notre relation. C'était déjà acté mais quand je le lui ai dit elle était contente. Elle avait juste un peu peur de ce qu'il pouvait se passer après sur les réseaux sociaux. Mais ça allait.

Vous recevez des déclarations ?

Je ne regarde pas tout le temps les messages mais c'est vrai que la dernière fois, j'en ai vu deux ou trois. Mais on en rigole. Tant que je ne réponds pas et que je ne mets pas des coeurs... (rires).

Auriez-vous pu participer à Pékin Express avec elle ?

Ça aurait été chaud. On ne se connaissait pas assez déjà donc ça aurait été compliqué je pense.

Et vous Arnaud êtes-vous en couple ?

Oui j'ai une copine. Ça fait quelques années déjà et comme la compagne de Pierre-Louis elle a bien réagi en apprenant ma participation.

Vous auriez pu partir avec elle ?

Honnêtement non, ça aurait été compliqué. C'est soit je partais avec quelqu'un du même niveau que moi, c'est à dire Pierre-Louis, soit je ne partais pas. Mais je n'aurais pas voulu le faire avec ma copine et je pense qu'elle n'aurait pas voulu participer non plus. Si elle l'avait fait elle aurait été meilleure dans les épreuves d'équilibre et de concentration. Et moi plus dans la vitesse.

Quels sont vos projets ?

Arnaud : J'aimerais bien ouvrir un cabinet de kiné je pense.

Pierre-Louis : Et on aime bien la mode donc pourquoi pas créer une ligne originale de vêtements. Pour le kiff.

Un retour à la télévision vous intéresserait ?

Pierre-Louis : Ça dépend. Tout ce qui est Les Anges, les Princes etc., jamais de la vie. Mais pourquoi pas faire Fort Boyard avec John et Aurore au profit de leur association Les Cigognes déboussolées. On foncerait direct. On aimerait bien aussi refaire un Pékin Express ou Itinéraire Bis.

Arnaud : Moi j'aimerais bien être animateur à la radio par exemple ou acteur.

Pierre-Louis : Mon kiff aussi ce serait de tourner dans des séries ou des films.

