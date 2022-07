Pierre Palmade : Décès, accidents... Confessions "étranges" sur les hommes de sa vie

Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Pierre Palmade. L'humoriste de 54 ans a vu ses sketchs traverser des générations avec Muriel Robin et Michèle Laroque notamment. Mais ce vendredi 8 juillet, il se lance un nouveau défi, celui de la lecture spectacle à Grignan pour Lettre ou ne pas lettre. Sur le point de réaliser un rêve, comme il l'affirme lui-même dans les colonnes de La Provence ce même jour, l'homme de scène se fait une joie d'apporter la touche d'humour à un événement si loin de son univers : "Je suis un humoriste, un clown, et je sais que Grignan est quelque chose de sérieux. D'ailleurs, je pensais qu'on me proposerait de lire un texte un peu grave, un peu plus sérieux. Et non, ils ont profité de ma présence pour faire quelque chose de drôle."

Être drôle, Pierre Palmade en a fait sa vie. Sans doute en raison du contexte familial plutôt sombre qu'il a connu dans ses plus jeunes années. Au détour d'une question concernant les nombreuses femmes qui ont compté pour lui, Pierre Palmade a avoué que sa proximité avec la gent féminine résultait d'un passif compliqué avec les hommes de sa famille.

"J'ai été élevé par des femmes, explique-t-il. Mon père est mort quand j'étais jeune. Tous les hommes sont morts très tôt d'accidents, c'est très étrange." S'il ne s'est pas étalé sur les tristes événements qui ont ponctué son enfance, Pierre Palmade a vite rebondi sur tout le bonheur qu'il a eu en grandissant auprès des femmes de sa vie : "Je n'ai eu que des grands-mères, des soeurs et une mère. J'ai un rapport très facile avec les femmes. Je les comprends plus facilement que les hommes."

Évoluer dans un tel univers lui a d'ailleurs permis de construire sa carrière : "Quand j'ai commencé à 20 ans, il y avait plein d'humoristes hommes qui venaient de mourir, Desproges, Le Luron, Coluche... Et tout le monde cherchait des remplaçants. Je suis arrivé en imitant plutôt l'humour féminin, c'est-à-dire Jacqueline Maillan, Sylvie Joly. J'arrivais, tout garçon que j'étais, avec un humour qui ne remplaçait aucun humoriste masculin. Donc ça a créé un style un peu à part." Un style que personne ne saura jamais reproduire...

Le Festival de la Correspondance de Grignan développe un caractère propre et fait entendre une voix originale dans le genre épistolaire et se déroule du 5 au 9 juillet 2022.

Prestation de Pierre Palmade ce soir à 19.30 au Château de Grigan.