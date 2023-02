Pierre Palmade : L'un de ses passagers déjà lourdement condamné juste avant l'accident

Deux passagers qui intriguent la police... Ce vendredi 10 février, alors que Pierre Palmade a enchaîné plusieurs jours de fête et de stupéfiants, il prend la route, défiant toute prudence, pour se rendre au supermarché du coin. Dans son véhicule, deux hommes, passagers, qui assistent au terrible accident qui se produit quelques minutes plus tard lorsque l'humoriste sort de sa voie et percute la voiture qui arrive en face, blessant gravement trois personnes dont un enfant et une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite.

Mis en examen pour "homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par conducteur ayant fait usage de stupéfiants commis en récidive légale", celui-ci a été placé en service d'addictologie. Mais ses deux amis, eux, ont été laissés libres, la justice estimant ne pas avoir assez d'éléments pour les mettre en examen, ils ont été placés sous le statut de témoin assisté. Pourtant Gary S va intéresser particulièrement la police, qui a déjà eu affaire à lui : l'homme, en effet, venait, le 2 février dernier, d'être condamné à 12 mois de prison avec sursis et avait été interdit de fréquenter un certain... Pierre Palmade, selon une source citée par le JDD et BFM TV.

Pour rappel, toute cette histoire se déroule en octobre 2021, dans le cadre d'une enquête de trafic de drogue. Gary S. travaille dans un fast-food, et lors de son arrestation en compagnie de complices, on retrouve sur lui une carte bancaire au nom de Pierre Palmade. L'humoriste est donc convoqué et raconte, sans omettre de détails, qu'il connait effectivement Gary S. depuis plusieurs années et que celui-ci est en réalité payé pour lui injecter en intraveineuse une puissante drogue de synthèse. Un usage de stupéfiants qu'ils pratiquent dans le cadre du "chemsex" et qui stimule l'euphorie et la libido selon eux.

De longues soirées sous emprise de stupéfiants

"Il y a des soirs où je suis fatigué et je dois être le seul con qui donne sa carte et son code à quelqu'un d'autre en lui demandant d'aller retirer un certain montant [...] Pour tout vous dire, je l'ai envoyé acheter des objets dans un sex-shop", raconte-t-il cette fois, en admettant connaître l'homme depuis plusieurs années et profiter avec lui de soirées sous l'emprise de stupéfiants.

En revanche, il nie les "prestations sexuelles tarifées", un témoignage plus ou moins confirmé par Gary S., qui a lui-même raconté leur rencontre sur une application et décrit la façon dont Pierre Palmade "aime qu'il le pique". Ressorti libre de cette histoire, malgré l'aveu de sa dépendance à la drogue et plusieurs autres arrestations dans le passé, l'humoriste a visiblement eu du mal à couper avec ses anciennes fréquentations.

Pour information, Gary. S., jugé le 2 février dernier pour cette affaire, avait 10 jours pour faire appel selon les mêmes sources et n'était donc pas en tort le 10 février en étant dans la même voiture que l'humoriste.

Néanmoins, quid de sa condamnation à 12 mois de prison avec sursis probatoire de 3 ans... ? L'affaire est néanmoins loin d'être terminée notamment pour Gary S. Actuellement mis en examen en tant que témoin assisté, pour non assistance à personne en danger, une autre enquête est ouverte par le parquet de Melun, concernant l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Enquête confiée aux gendarmes. Il est évident qu'ils vont chercher à trouver les dealers. Gary S. va devoir donner de très bonnes explications...