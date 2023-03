Pierre Palmade n'est plus en détention : gros changement à venir

L'affaire Pierre Palmade vient de connaître un nouveau rebondissement ce mardi 7 mars. Le magistrat désigné pour statuer sur le référé-détention a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction. L'humoriste repasse donc sous le régime du contrôle judiciaire. Il n'est plus considéré comme en détention provisoire. L'escorte policière ne sera plus devant sa chambre d'hôpital à compter de maintenant. Et ce jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction.

Des informations révélées par BFMTV, qui a également rapporté que l'audience aura lieu ce vendredi à 9h. Elle sera publique puis probablement à huis clos. Pierre Palmade sera sans doute absent pour raisons médicales. Pour rappel, l'humoriste de 54 ans, qui avait provoqué un grave accident le 10 février dernier sous l'emprise de la cocaïne, avait été placé en détention provisoire le 27 février à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre - suite à un AVC - après la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Mais en raison de son état de santé, il s'était alors retrouvé dans l'impossibilité de rejoindre une cellule. Il avait depuis été transféré à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson, pour subir une intervention chirurgicale de 48H.

Grièvement blessé et défiguré

Au moment de l'accident, il avait percuté une voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes. A commencer par Yuksel, conducteur âgé de 38 ans qui est sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé mais "ne peut pas bouger, parler ou communiquer", selon son avocat maître Battikh. Son fils de 6 ans, Devrin, était aussi présent à l'arrière du véhicule. "Grièvement blessé et défiguré", il a pu quitter l'hôpital. Quant à Mira, 27 ans, enceinte au moment de l'accident, elle a perdu l'enfant qu'elle attendait bien qu'il soit né vivant par césarienne durant quelques minutes.



A noter qu'en marge de cette affaire, Pierre Palmade a été victime d'un AVC il y a plus d'une semaine. Il était également soupçonné de pédopornographie mais aucun fichier n'a été retrouvé dans son ordinateur, ce qui laisse à penser que ce dossier n'est désormais plus d'actualité.