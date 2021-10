Pierre Perret ému en évoquant ses parents : "Mes parents ont été bienveillants"

Invité dans 50'Inside sur TF1, samedi 9 octobre 2021, Pierre Perret a fait de tendres confidences au sujet de ses parents. Face à Nikos Aliagas, le père de famille était l'invité du portrait en cinq dates. L'occasion pour ce dernier de revenir sur les moments les plus marquants de sa brillante carrière.

Après avoir visionné une séquence durant laquelle le chanteur était revenu dans sa terre natale, à savoir Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), ce dernier s'est pris d'émotion en évoquant ses parents. Questionné par Nikos Aliagas, Pierre Perret est d'abord revenu sur les raisons qui l'ont auparavant empêché de chanter à Castelsarrasin. "Le précédent maire ne m'aimait pas", a-t-il expliqué, amusé. Et de poursuivre : "C'était toutes mes racines là-bas, j'ai vraiment vécu à Castelsarrasin toute mon enfance qui a été marquée surtout par mes parents qui ont été bienveillants et ma grand-mère."

Une vie de famille compliquée

Durant son entrevue, le chanteur de 87 ans ne s'est pas privé de revenir sur l'un des moments les plus marquants de sa carrière. "En 1968 mes parents, par bonheur étaient encore là tous les deux, j'ai fait l'Olympia pour la première fois en tête d'affiche (...) Pendant trois semaines c'était guiché fermé et le premier jour ils étaient au premier rang tous les deux", s'est-il souvenu. Heureux d'avoir rendu ses parents fiers, Pierre Perret était très ému en évoquant ce joli souvenir. "Bon, au moins j'ai connu ça, voilà", a-t-il ensuite conclu, non sans émotion.

Des propos rares de la part de Pierre Perret qui se confie rarement sur sa famille dernièrement. Invité dans L'instant de Luxe sur Non Stop People en juin dernier, le chanteur avait fait part des nombreux conflits qu'il avait avec ses enfants. "Je ne parle jamais de ma famille. D'abord parce qu'ils n'aiment pas... et moi non plus", avait-il expliqué. Une réponse qui a le mérite d'être claire.