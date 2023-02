Pierre Richard : Son amitié improbable avec une star hollywoodienne controversée

Une amitié que l'on n'avait pas vraiment vue venir ! Alors qu'il sera à l'affiche de Jeanne du Barry, le nouveau film de la réalisatrice Maïwenn, dans lequel il jouera le rôle du duc de Richelieu, Pierre Richard a confié à nos confrères du quotidien suisse Lematin.ch qu'il avait noué une belle complicité avec... Johnny Depp , héros de l'histoire.

Une amitié improbable qu'il doit à son sens de l'humour intact à 88 ans : "Je l'ai fait rire. Cela marche avec les femmes, mais cela fonctionne également avec les hommes. Il a tellement rigolé le premier jour qu'après, il ne me quittait plus. Enfin, je ne parle pas du soir !" a-t-il finalement précisé avec beaucoup d'humour. Avant d'expliquer que le rire n'a pas été le seul facilitateur entre eux.

"Il faut dire que je lui avais aussi amené quelques bouteilles de vin. Je l'ai amadoué avec le rire et le vin", s'est-il en effet souvenu. Une belle histoire d'amitié, en tout cas, qui a dû se jouer à cheval sur deux langues : si Pierre Richard parle quelque peu anglais, le comédien américain a quant à lui travaillé son français. Le rôle de Louis XV qu'il a accepté dans le film de Maïwenn est en effet totalement dans la langue de Molière !

Un premier rôle en français

On imagine que l'ex-compagnon de Vanessa Paradis a dû demander conseil à ses enfants, Lily-Rose et Jack (23 ans et 20 ans), qui sont bilingues, mais que cette amitié avec Pierre Richard n'a pas dû lui faire de mal. Surtout que si l'on en croit les rumeurs sorties du tournage, les relations entre lui et sa réalisatrice Maïwenn (réputée pour son fort caractère) ne seraient pas si bonnes.