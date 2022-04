Vanessa Paradis humiliée par Johnny Depp : ses autres ex qui l'ont fait souffrir...

Le déballage médiatique continue au procès de Johnny Depp contre Amber Heard. Alors que les avocats de l'actrice ont confronté la star de Pirate des Caraïbes à des enregistrements dévoilant une certaine violence, elle fait de son côté l'objet d'une analyse psychologique à charge. Si les récits de violence se succèdent depuis plusieurs jours, certaines déclarations de Johnny Depp ont fait jaser, notamment celles à propos de Vanessa Paradis. Après avoir révélé lui avoir été infidèle, il a même insulté son ex-épouse et mère de ses deux enfants, Lily-Rose et Jack Depp. Comme Johnny Depp, d'autres ex de Vanessa Paradis l'ont fait souffrir...

Lenny Kravitz et Vanessa Paradis ont vécu une histoire passionnelle, qui a duré quatre ans. Et cette (divine) idylle lui a laissé un souvenir impérissable. À peine âgée de 20 ans, la chanteuse ne s'est jamais épanchée sur cette relation, toujours plus discrète sur sa vie personnelle, mais a accepté de s'exprimer à travers le prisme de la musique. "Je n'ai jamais eu peur de proposer des choses ou qu'on me dise non. La musique, c'est un domaine où j'ai pu provoquer les choses. Gainsbourg n'est pas venu à moi, je lui ai demandé. Kravitz, c'était pareil", a-t-elle fait savoir à Grazia UK. Celui qui, à 27 ans, s'est occupé de la direction artistique du troisième album de Vanessa Paradis a gardé le souvenir d'une "femme parfaite", "arrivée au mauvais moment". "Je le regrette, a-t-il déclaré. Et j'espère qu'elle lira ces lignes." Sous entendant que la rupture n'a pas dû être facile à vivre.

"Une fin d'histoire, ce n'est jamais une partie de plaisir"

Avant le père de Zoë Kravitz, dont elle serait restée proche, la mère de Lily-Rose Depp était en couple avec Florent Pagny. Le coach de The Voice, qui traverse actuellement une terrible épreuve – étant atteint d'une tumeur inopérable – a accepté de revenir sur leur histoire qui a duré trois ans dans les colonnes de Femme Actuelle. Elle avait alors 15 ans, et lui 26 ans. "J'ai rencontré Vanessa et passé trois ans avec elle. C'était très agréable et facile. À l'exception de la rupture. Mais une fin d'histoire, ce n'est jamais une partie de plaisir", a-t-il estimé. Dans le livre Florent Pagny, portrait d'un éternelle rebelle d'Eric Le Bourhis, l'auteur revenait sur les raisons de cette rupture pas évidente. Voyant qu'une grande carrière appelle la chanteuse outre-Atlantique, Florent Pagny préfère prendre les devants et l'incite à tout quitter. De quoi faire souffrir les deux parties même s'il s'agissait là sûrement de la meilleure décision.

Enfin, en 2016, un an après sa séparation Benjamin Biolay semblait toujours penser à son ancienne compagne à en croire quelques publications nostalgiques sur ses réseaux sociaux. De quoi rappeler que pour Vanessa Paradis et Benjamin Biolay, la rupture n'a pas dû être évidente. Les deux anciens amants s'étaient quittés en juin 2015. Le musicien s'est ensuite mis en couple avec Anna Mouglalis.