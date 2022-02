Pierre Rochefort : Pourquoi ses parents Nicole Garcia et Jean Rochefort se sont-ils séparés ?

Pierre Rochefort fait son petit bonhomme de chemin dans le monde du cinéma. Ce lundi 28 février, l'acteur de 40 ans incarne l'un des personnages du téléfilm Deux femmes, diffusé sur France 2. Contrairement à d'autres, le virus de la comédie de Pierre Rochefort n'a pas été contracté au hasard. Avec deux parents qui font office de monuments du 7ème art, difficile de ne pas emprunter cette voie.

Pierre Rochefort est le fruit de la relation passionnelle qu'ont entretenueJean Rochefort et Nicole Garcia. L'histoire n'aura pas passé le cap fatidique des sept ans. Après plusieurs années de bonheur, les amoureux prenaient la décision de se séparer pour cause d'"incompatibilités d'humeur évidentes", selon le propre aveu de Jean Rochefort dans une interview pour Paris Match.

Les deux acteurs sont tombés amoureux à la fin des années 1970. S'ils s'affichaient très régulièrement ensemble lors de soirées, leur mode de vie était en réalité bien différent de celui qu'adoptent les couples en règle générale. Échaudé par ses précédentes relations - dont vingt ans de mariage avec Aleksandra Moskwa -, Jean Rochefort n'avait pas laissé le choix à Nicole Garcia : pour que leur romance fonctionne, vivre sous le même toit n'était pas envisageable, pour ne "plus risquer l'érosion quotidienne de la tendresse", avait fait savoir le héros d'Un éléphant, ça trompe énormément.

De l'amour que se portaient Nicole Garcia et Jean Rochefort est donc né Pierre en 1981. S'il fut très heureux dans son enfance, il a confié avoir souffert des absences de ses parents, liées à leurs carrières respectives : "Je vivais avec ma mère. Mon père était pris dans une vie mouvementée. Je le voyais un week-end sur deux, je me souviens aussi avoir passé de longs mois avec une nourrice anglaise ou américaine qui me faisait faire mes devoirs et me couchait, racontait-il au Journal du Dimanche. Je n'ai pas compris sur le moment mais avec le recul, je me rends compte que c'était de grands moments de solitude". Ils ont heureusement pu rattraper le temps perdu avant la disparition de Jean Rochefort en octobre 2017...