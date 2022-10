Pierre (Star Academy) : Révélations 19 ans plus tard sur sa sortie fracassante en plein direct

C'est l'un des candidats emblématiques de la Star Academy. Pierre Nesta a été révélé au grand public lors de la saison 3, en 2003. Et l'artiste qui a aujourd'hui 42 ans a notamment marqué les esprits en annonçant après une prestation qu'il quittait l'émission. Un moment sur lequel il est revenu auprès de Télé Loisirs dix-neuf ans plus tard.

Les téléspectateurs qui étaient devant leur petit écran ce soir-là s'en souviennent encore. Pierre Nesta était nominé. Et une fois son titre interprété, il n'a pas souhaité attendre les résultats des votes pour savoir s'il quittait le château de Dammarie-les-Lys. "Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et je leur donne rendez-vous sur la tournée. Je n'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends. Je vais partir comme un prince. Je ne retournerai pas au château", avait-il annoncé après s'être saisi du micro de Nikos Aliagas. Puis il est parti en plein direct, malgré les interpellations du présentateur.

Une séquence qui restera dans les annales et sur laquelle Télé Loisirs a souhaité l'interroger à l'occasion d'une interview. "Après 10 semaines passées dans le château, j'avais atteint ma limite. Filmé nuit et jour, les cours, les tournages du prime, je sentais que je devais prendre du recul rapidement et me reposer. Le rythme était intense et la pression était difficilement soutenable pour un électron libre comme je l'étais à l'époque", s'est souvenu l'ancien élève de la Star Academy. Il a ensuite expliqué pour quelle raison il a souhaité attendre le prime pour faire sa sortie : "Partir en direct, c'était surtout pour marquer le coup, comme on dit. On n'a pas tous les jours l'occasion de vivre un moment de direct incontrôlable. J'ai saisi l'occasion ! Et puis j'ai toujours aimé les 'départs en beauté'. C'est un bon moyen de faire oublier que finalement, on est qu'un perdant parmi les autres."

A la suite de sa sortie remarquée, Pierre Nesta a beaucoup fait parler de lui. Si au départ, cela lui plaisait bien d'être au coeur de zapping, il a beaucoup moins apprécié de découvrir des photos volées dans des magazines. "Parfois c'était génial de discuter avec tout le monde dans la rue et parfois ça tournait au cauchemar. Il faut être très solide pour survivre à la célébrité. Sincèrement, je pensais que personne ne pourrait me reconnaitre... J'ai vite compris mon erreur", a-t-il conclu. Des aspects de la notoriété que les élèves de la Star Academy 2022 ne tarderont pas à découvrir.