Pink et son mari Carey Hart, en thérapie de couple face aux difficultés

Quatorze ans de mariage, ça se fête. Mais ça se mérite, et ça se travaille. En plein live Instagram, Pink a effectivement expliqué que son union avec son époux Carey Hart avait failli partir en fumée à de nombreuses reprises. Le secret de la longévité de leur amour ? La thérapie de couple, tout simplement. Elle partageait d'ailleurs l'écran avec Vanessa Inn, celle qui les aide à maintenir le cap. "C'est la seule raison pour laquelle on est toujours ensemble, a-t-elle précisé. Parce que vous savez, je crois qu'au bout d'un moment, les partenaires de longue date parlent deux langages différents."

Pink et Carey Hart se sont mariés en 2006. Ensemble, ils ont eu deux enfants : une fille de 9 ans, Willow, et Jameson, un petit garçon de 3 ans. Mais le bonheur n'est pas toujours facile d'accès. En 2008, le couple avait par exemple annoncé sa séparation... avant de changer d'avis. "Sans Vanessa pour faire la traduction, on ne serait juste plus ensemble, a-t-elle poursuivi. Parce qu'on ne nous apprend pas, petits, ce que c'est que d'entretenir une relation, de bien s'entendre avec les gens. Ce qui se passe dans notre pays actuellement en est la parfaite illustration. On ne sait pas comment s'aimer, on ne sait pas communiquer !"

Au mois de janvier 2020, les amoureux ont toutefois célébré leurs noces de plomb. S'ils évoquaient des hauts et des bas, Pink et son champion automobile se réjouissaient d'être toujours là l'un pour l'autre. Et heureusement ! Quelques semaines plus tard, le couple traversait une épreuve terrible, "la plus éprouvante" de la vie de l'artiste. Atteinte du coronavirus, la chanteuse de 40 ans a dû s'occuper de son fils Jameson, également malade. "Il avait une température très élevée, au-delà des 39 degrés, pendant deux bonnes semaines, presque trois, racontait son papa, une fois tout le monde tiré d'affaire. On lui donnait quatre à cinq bains par jour pour essayer de faire baisser sa température." Ils avaient signé "pour le meilleur et pour le pire". Ils ne s'étaient pas totalement trompés...