Pio Marmaï et Jeanne Balibar font le show pour les Hospices de Beaune, un record à la clef !

La 161e vente caritative des Hospices de Beaune, organisée par la maison Sotheby's, a fait un carton : la "pièce du président", le clou attendu des enchères, a battu un record en s'envolant pour 800 000 euros. Lors de cette journée, il fallait compter sur la participation de Pio Marmaï et Jeanne Balibar, intronisés chanceliers de Beaune.

L'acteur et jeune papa, récemment vu dans Comment je suis devenu super-héros sur Netflix et actuellement dans les salles de cinéma avec le film La Fracture, représentait l'Institut Curie (pour la recherche contre le cancer du sein) dont il est le parrain. Survolté, micro en main, Pio Marmaï n'a pas hésité à faire monter les enchères, faisant le show devant le public. "À 520 000 euros, je me brûle le bras avec la bougie !", a-t-il ainsi clamé, selon le site du Journal de Saône-et-Loire. A ses côtés, la chanteuse et comédienne Jeanne Balibar, qui représentait de son côté Solidarité Femmes (réseau associatif d'aide aux victimes de violences conjugales), était très amusée par la situation et elle a aussi donné de sa personne pour grimper les enchères.

Les enchères des vins des Hospices de Beaune ont marqué un nouveau record, avec 800 000 euros pour la "pièce du président" - un fût de Corton Renardes Grand Cru - vendu seulement 660 000 l'an dernier. Une pièce destinée chaque année à soutenir une grande cause. Au total, Sotheby's avance le chiffre 11,7 millions d'euros (hors frais) en faveur des oeuvres hospitalières. Le reste de la vente va traditionnellement à l'entretien du patrimoine et à la modernisation des équipements hospitaliers de cette institution du coeur de la Bourgogne.

Cette vente caritative annuelle, la plus ancienne et la plus célèbre du monde, sert de baromètre international pour les prix des vins de Bourgogne, en constante augmentation ces dernières années, du fait notamment de son succès à l'export.