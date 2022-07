Pio Marmaï : Rares photos de Charlotte, la sublime mère de sa fille et célèbre danseuse

Sublime blonde à la peau porcelaine, la danseuse a donné à l'acteur son plus beau rôle en 2020 : celui de devenir papa. La grossesse de Charlotte Ranson avait été gardée secrète par l'acteur du film Le Premier Jour du reste de ta vie. Interviewé par Yann Barthès quelques mois avant la naissance du bébé, Pio Marmaï n'avait d'ailleurs pas lâché le morceau à l'antenne, se contentant de rester très évasif concernant une éventuelle future paternité. "Alors, bientôt père ?" avait ainsi demandé l'animateur, persuadé d'avoir aperçu un léger babybump chez Charlotte dans le film Ultime vengeance 2 : les origines. "Oulala, qu'est-ce qui se passe, on rentre dans l'intime, là... Peut-être que oui, peut-être que non", avait-il simplement répondu.

Au mois d'août 2020, Pio Marmaï devenait papa pour la première fois d'une petite fille prénommée Pia à 37 ans. "Je suis un tyran avec ma fille de 17 mois, a-t-il déclaré dans les colonnes de Madame Figaro en février 2022. Plus sérieusement, sous mes airs décontractés, je suis de nature assez anxieuse. J'ai l'impression que je suis un père légèrement inquiet. Mais je constate à ses côtés que tout fonctionne. J'ai la chance d'avoir un enfant calme et qui dort". Sans surprise, les amoureux ne publient aucune image de leur petite fille sur les réseaux sociaux.