Plastic Bertrand et Fabienne Thibeault survoltés auprès de Leee John pour un bel anniversaire

40 ans de carrière, cela fait rêver n'importe quel artiste, surtout à l'heure où la jeune génération est vite remplacée... Le chanteur britannique Leee John, de son vrai nom John Leslie McGregor, a célébré ses quatre décennies dans le métier en bonne compagnie.

En effet, le chanteur révélé à partir des années 1980 avec le groupe Imagination a donc offert un concert spécial depuis la mythique scène parisienne de l'Olympia, le 10 mai. Avec son groupe, il a connu le succès grâce au disque Body Talk mais c'est surtout sur leur deuxième album, In the Heat of the Night, qu'ils ont connu une renommée mondiale avec un tube devenu culte : Just an Illusion. Un titre qui se classe alors n°2 au Royaume-Uni et dans le Top 10 un peu partout dans le monde. Nul doute que le public devait être impatient de pouvoir l'entendre.

Après ce concert, les célébrations se sont poursuivies lors d'une after party à La Démesure. Et Leee John alors pu faire la fête au milieu de convives VIP parmi lesquels on pouvait par exemple voir le chanteur Plastic Bertrand. Il faut dire que l'artiste a publié en 2020 un nouvel album intitulé L'Expérience Humaine, comprenant 10 titres come Don't Stop en featuring avec Leee John. Titre qui a depuis été remixé.

Il fallait aussi compter sur la participation de la chanteuse Fabienne Thibeault toujours accompagnée de son mari Christian Montagnac, le chanteur Yannick - également vu lors d'une soirée fashion dans la capitale - ou encore l'animateur Magloire, Phylly, Billy Obam... Tous ont passé un bon moment dans une ambiance survoltée et ont pu partager un immense gâteau servi pour cette belle occasion.